Binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştılar

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen sosyal yardım çalışmalarıyla binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü güldü. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım Komisyonunca tespit edilen çok sayıda kişiye yardım eli uzatıldı. 2019 yılından bu zamana kadar ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, alışveriş fişi ve dağıtımı, çölyak hastaları için glütensiz gıda kolisi dağıtımı gerçekleştiren Başiskele Belediyesi, temizlik ürünleri kolisi ve bebek bezi dağıtımı yaptı.

Sıcak yemek hizmeti

Halil İbrahim Sofrası Aşevi ile de ilçede yatağına aç yatan kimse kalmıyor. Hayırseverlerin bağışlarıyla aşevinde yapılan yemekler, ilçedeki hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek durumu olmayan kimsesiz vatandaşlara yılın 365 günü dağıtılıyor. Hayırsever vatandaşların da desteğiyle alan elin veren eli görmediği, gizlilik esasına göre yürütülen aşevi hizmetinden yüzlerce insan fayda sağlamaya devam ediyor.

İhtiyaç sahibi ailelere sosyal destek kartı

Nitelikli sosyal desteği sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek kartı da verilmeye başlandı. Başiskele Belediyesi'nin Hızlı İşler Merkezinde hızlı ve kolay başvuru oluşturan vatandaşlara, belediyenin yerinde sosyal tespit çalışmalarıyla sosyal destek kartı veriliyor. Belediye tarafından aylık periyotlarla kartlarına TL yüklemesi yapılan vatandaşlar, ilçedeki yerel marketlerden ihtiyaç duydukları ürünleri gönül rahatlığıyla alabiliyor.

Yakacak odun yardımı

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki park, bahçeler, yeşil alanlar, cadde ve sokaklardaki budanan ağaç dallarını ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı olarak dağıtmaya devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından küçük parçalar halinde kesilen ve çuvallanan odunlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce tespit edilen yardıma muhtaç ve dar gelirli ailelerin evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin başvurusu sonucunda soba yardımları da yapıldı.

Eğitime tam destek

Başiskele Belediyesi, geçen yıl başlattığı " Eğitim Sosyal Destek" projesiyle üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin velilerine maddi yardımda bulundu. 2022 yılında ilk defa öğrenim desteği yardımı yapan Başiskele Belediyesi, 2023 yılında da bu uygulamayı devam ettirerek, yeni üniversitelilerin gönlüne de dokundu.

İlçedeki ilk ve orta derecedeki okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye, ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilere çantalı kırtasiye seti dağıtımı ve okul kıyafeti yardımı sağlanırken, 10 okulun okul aile birlikleri tarafından ihtiyaç sahibi olarak bildirilen öğrencilere hediye giyim çeki yardımı yapıldı.

Aynı zamanda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine soru bankası seti ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık soru bankası seti de hediye edildi.

Bu çarşı hayırlara vesile oldu

Başiskele Belediyesi Hayır Çarşısı da, yardımsever vatandaşların desteğiyle yardıma muhtaç ve dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve yüzlerinin gülmesine vesile olmaya devam etti. "Sevgiyle paylaşın, kalplere iz bırakın" sloganıyla hayırseverlerin bağışlarıyla toplanan giyilebilir durumdaki temiz kıyafetler, ayakkabılar, mobilyalar ve beyaz eşyalar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yardım başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtarak gönül köprüleri kuruyor.

Bayramlarda çocuklar sevindirildi

Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam eden Başiskele Belediyesi, yüzlerce çocuğun bayramlık kıyafet yardımı için ailelere hediye çeki dağıttı. Her yıl Ramazan ayının 15. gününde gerçekleştirilen Dünya Yetimler Günü dolayısıyla geçen yıl yapılan iftar programına katılım sağlayan yetimlere hediye giyim çeki dağıtıldı.

Kışlık mont yardımı

Başiskele'de hiçbir çocuk soğuk kış günlerinde üşümesin diye kentte yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık mont yardımı da yaptı. Geçen yıl başlayan projeyle aralık ayında çocuklar için mont kampanyası başlatılarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık mont dağıtıldı.

Toplu sünnet organizasyonu

Başiskele'de kendi imkanlarıyla sünnet cemiyetlerini yapamayacak durumdaki aileleri, mahalle muhtarlarıyla iş birliği yaparak tespit eden Başiskele Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet operasyonlarını özel bir sağlık kurumunda gerçekleştirdi. Geçen yıl başlayan ve bu yıl da devam eden projeyle yüzlerce çocuk sünnet oldu. Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de katılımıyla gün boyu süren çeşitli etkinliklerle sünnet şöleni yaparak, çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Yerinde sağlık hizmeti

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü koordinesinde hizmetlerini sürdüren Sağlık İşleri Birimi, evde bakıma muhtaç engelli, hasta ve yaşlıların da yanında olarak onlara destekçi oluyor. Sağlık İşleri Biriminde çalışan uzman hemşireler, ilçe genelinde binlerce engelli, hasta ve yaşlıyı evlerinde ziyaret ederek tıbbi girişimde bulunurken, medikal malzeme ve ilaç desteğinde de bulundu. Bunun yanı sıra fizyoterapist ve hemşireler eşliğinde hasta ve yaşlı vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek sağlık durumları kontrol edilmiş ve fizik tedavi hareketleri yaptırıldı. Ayrıca vatandaşların talepleri doğrultusunda yüzlerce hastaya tıbbi malzeme (hasta yatağı, tekerlekli sandalye, havalı yatak, koltuk değneği vb.) yardımında da bulundu.

İhtiyaç sahibi ailelerin talepleri üzerine hasta bezi, işitme cihazı, engelli puseti, görme engelliler için baston, trakeaostami kanülü, pansuman malzemeleri, özel gereksinim maması ve gıdaları Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce temin edilirken, maddi yetersizliğinden dolayı göz ameliyatı ve kalça protez ameliyatı olamayan kişilere de maddi yardım yapıldı.

Başiskele Belediyesi düzenli olarak yaptığı sağlık işlerinin yanı sıra özel gereksinimli ve dezavantajlı kişilere yaptığı yardımlara ilave olarak medikal malzeme alımı ve tedavi ücretleri konusunda yardımda bulundu. Diyabet haftasında diyabette farkındalık eğitimleri verildi.