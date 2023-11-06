GÜVENÇ KURTAR: "EN BÜYÜK HATAM KOCAELİSPOR’UMDAN İSTİFA ETMEKTİ"

Yeşil Siyah Bir Aşk Hikayesi (4): O gecenin tek tanığı bendim?..

-BİR ŞEYLER OLUYOR AMA…-

Ocak 1994… Bir sabah Güvenç Kurtar aradı… “Hakan akşam bir yere gideceğiz, sen de mutlaka gel !” dedi…

“Tamam hocam” dedim…

Beni Park’tan aldılar ve İstanbul’a yola çıktık…

Rahmetli Müjdat Ağabey, Güvenç Kurtar’ın arabasını kullanırken, ben de yanına kurulmuşum…

Müjdat ağabey “Hakan, TGRT’de Güvenç hocanın programı var, oraya gidiyoruz” dedi…

Hanımın teyzesinin oğlu olan Müjdat ağabey yakınımız elbette ve yeni evli olduğum için, “Acaba bir sıkıntı mı oldu, hanım mı şikayet etti?” diye tırstım…

“Ağabey hayırdır” dedim merakla…

“Bekle bakalım, anlatırım, Güvenç’le ilgili” deyince rahatladım…

Güvenç hoca ile rahmetli Can Ulusoy da, Can ağabeyin son model siyah Mercedes 300 Cell aracında önümüzde gidiyordu…

İstanbul’a yaklaştıkça, merakım daha da arttı…

Bilinmez bir akşama doğru yol alıyorduk…

Bir şeyler olduğu belliydi…

-TGRT’DEYİZ-

Bizim sanayideki ilk binamızdan, Yenibosna’daki muhteşem TGRT stüdyolarına ulaştığımızda, kaybolmamak için azami dikkat ettim…

Düşünün…

Binada 1250 nolu oda bile var…

Ali Sami Alkış’ın isim babası olduğu ‘Tele Vole’ programının yapıldığı odada, şimdiki ATV yorumcusu ve Takvim gazetesi Yazarı Bekir Hazar ile sohbet ettik…

Bu arada, Müjdat ağabey ile Can ağabey, Güvenç Kurtar ile diğer odada hararetli konuşmalar yapıyordu…

Sonra Ümit Aktan geldi ve beni de canlı yayın stüdyosuna davet etti…

İçeriye girdik, Müjdat ağabey ile ben kameraların arkasından yayını izlemeye koyulduk…

Can ağabey ise binadan ayrılmıştı bile…

-İSTİFA EDİYORUM-

Program başladı…

Ümit Aktan sunuşunu yaptı ve sözü Güvenç hocaya getirmeden önce, güzel bir klipi yayına koydu…

Kocaelispor’un zaferlerini anlatıyordu…

Beşiktaş’a 5, Cim Bom’a 4, Fener’e 3 attığımız maçlar ve şampiyonluk kutlamaları…

Avrupa mesaileri…

İsmetpaşa’da muhteşem görüntülerle ve nefis bir müzikle hazırlanmış…

Hazırlayan da Tele Vole yapımcısı Bekir Hazar…

Güvenç Kurtar’ın gözleri doluyor…

Benim ve Müjdat ağabeyimin de tüyleri diken diken oldu…

Ümit Aktan, ‘Hocam ne dersiniz?’ dedi…

“Buraya kadarmış Ümit, istifa ediyorum’ dedi…

Kocaelispor ile ismi Bay Gol olarak Şampiyon Güvenç olarak özdeşleşmiş Kurtar, adeta sevgilisinden ayrılıyordu…

Hepimiz şok olduk, ama Ümit Aktan önceden tüyoyu almıştı, hiç şaşırmadı…

Müjdat ağabey de öyle…

Bana söylemediği olay da buymuş…

Stüdyoya gelirken de rahmetli Can ağabey, bunun için beni arka araca almış, Güvenç hoca ile dakikalarca sohbet etmiş, ikna etmeye çalışmış…

Ben bunu sonradan öğreniyorum…

Ama Güvenç hoca öyle kırgındı ki, geri adım atmadı…

Böylece Güvenç Kurtar’ın Kocaelispor defteri, 2002 yılına kadar kapandı…

“Barselona’yı getirsinler çalıştırırım” diyerek sükse yapan Kurtar, puan durumuna bakmadan gittiği Sarıyer ile yola devam etti, takım küme düştü ve eski şaşaalı günleri o da, Kocaelispor da yaşayamadı…

O geceyi ömrüm boyunca unutamadım…

Tıpkı Can ağabeyim ve Müjdat ağabeyimi toprağa verdikten sonra unutamadığım gibi…

-KURTAR BİN PİŞMAN OLDU-

Yıllar sonra neden istifa ettiği ortaya çıktı Güvenç hocanın…

1993 sezonunda, devre arası kampında, Kemer yolundaki bir otelde konaklayan takımda yaşanan olaydı, istifanın asıl sebebi…

Başkan Sefa Sirmen kampa gitmiş, takımı ziyaret etmiş, Kurtar’ı da lobiye davet etmişti…

Kurtar ‘lobiye niye ineyim ki?” demişti, inmemişti…

Herkes şok olmuştu…

Sirmen çok kızmıştı ve kente döndüğü anda da, Hikmet Karaman’ın önerdiği Saftig’i genel direktör olarak Güvenç Kurtar’ın üzerine getirme kararı almıştı…

Kurtar da “Ben kimsenin altında çalışmam” diyerek resti çekmişti…

Bu karar Sirmen’e tepkiye neden olmuştu…

Herkes Kurtar’ı haklı buldu…

“Kentin çocuğu harcandı” diyenler çoğunluktaydı…

Ama Kurtar’ın davranışının da çok yanlış olduğunu söyleyenler de azınlıkta değildi…

Sonuçta Kurtar zarar gördü…

Kendisi de bugün “En büyük hatamdı” diyor, o gece aldığı karar için…