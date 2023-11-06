06 Kas 2023 - 16:02- Gündem

İŞ BANKASI’NDA 15.58’DE SİSTEM ÇÖKTÜ

Az önce İşbank’ta işlem yapmaya kalkanlar, sistemin çökmesi ve teknik arıza uyarısıyla karşılaşınca şoke oldu.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
İŞ BANKASI’NDA 15.58’DE SİSTEM ÇÖKTÜ mask

Ülkede pazartesi banka alış veriş yoğunluğu da göz önüne alınca, bu devirde böylesi ilkel durumlarla karşılaşılması can sıktı. Bankaya ihbar yağdı. Genel merkez herhangi bir açımlama yapmadı.

Arıza 16.03'te giderildi...

06 Kas 2023 - 16:02 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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