İŞ BANKASI’NDA 15.58’DE SİSTEM ÇÖKTÜ

Ülkede pazartesi banka alış veriş yoğunluğu da göz önüne alınca, bu devirde böylesi ilkel durumlarla karşılaşılması can sıktı. Bankaya ihbar yağdı. Genel merkez herhangi bir açımlama yapmadı.

Arıza 16.03'te giderildi...