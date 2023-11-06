Mavi Bayrak sorumlularına eğitim semineri

Merkezi Kopenhag’da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından yürütülmekte olan ve ülkemizde 1993 yılından bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından koordine edilmekte olan Mavi Bayrak Programı kapsamında her yıl farklı bir bölgede yerel mavi bayrak sorumluları eğitim semineri düzenleniyor. Bu yıl “15. Yerel Mavi Bayrak Sorumlular Eğitim Semineri”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 7-10 Kasım tarihleri arasında uluslararası katılım ile Kocaeli’nde düzenlenecek.

ULUSLARARASI KATILIM SAĞLANACAK

7-10 Kasım tarihleri arasında ilimizde düzenlenecek eğitim semineri programına yurtdışından Uluslararası Mavi Bayrak Direktörü, İspanya Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü ve Yunanistan Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü ile ülkemizde Mavi Bayrak Programını destekleyen kurumların başında gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı katılım sağlayacak.

KOCAELİ’NDE 9 MAVİ BAYRAKLI PLAJ

1993 yılından bu yana uygulanmakta olan Mavi Bayrak Programı kapsamında Türkiye 2023 yılı itibariyle 551 plaj, 23 marina ve 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat Mavi Bayrak ödülüne hak kazanmış durumda. Ödüllü plaj sayısı ile Türkiye bu yıl 51 ülke arasında dünyada 3. sırada yer aldı. Dünyadaki plaj ve marina Mavi Bayrak toplamının yaklaşık olarak %13’ü Türkiye’de dalgalanıyor. Kocaeli’nde ise 2023 yılı itibarı ile Büyükşehir’in 9 adet halk plajında mavi bayrak ödülü bulunuyor.

EĞİTİM SEMİNERİ PROGRAMI

Mavi Bayrak Programını uygulayan kıyı bölgelerde, TÜRÇEV tarafından belirlenen kurum ve kuruluşlar yerel sorumlu olarak çalışmalara katkıda bulunmakta. Bunların büyük bir çoğunluğu belediyeler olmakla birlikte, geriye kalan kısmı da sivil toplum kuruluşları, köylere hizmet götürme birlikleri veya konaklama tesisleri. Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu, bölgesindeki Mavi Bayrak ödüllü veya aday plajlar-marinalar ile ilgili çalışmaları TÜRÇEV işbirliği ile yürüten yerel sorumlu kuruluş tarafından, görevlendirilmiş yetkili kişilerdir. Yaklaşık 100 adet yerel mavi bayrak sorumlusunun katılım sağlaması beklenen eğitim semineri programı kapsamında Ormanya ile İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizlik Projesi inceleme gezisi de düzenlenecek.