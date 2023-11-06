Türkiye tekvando şampiyonu Eslem Ruveyda Tomak, 7-10 Aralık tarihlerinde Romanya’nın Bükreş şehrinde yapılacak olan 21 yaş altı Avrupa Tekvando Şampiyonası'na hazırlanıyor. Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Tomak, Avrupa şampiyonasına günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor. Yıl içerisinde katıldığı tüm yarışmalarda kürsü başarısı elde ederek madalyalar alan ve milli takıma seçilen Tomak, bu önemli şampiyonada da altın madalya için mücadele edecek. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada sporcularının hedefinin Avrupa Şampiyonası’ndan da madalya ile dönmek olduğunu belirterek, "Sporcumuz Eslem Ruveyda Tomak hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. 21 yaş altı Tekvando Avrupa Şampiyonası’ndan da başarıyla dönmesini bekliyor ve temenni ediyoruz. Sporcumuza ve bizlere her zaman destek olan Körfez Belediye Başkanım Şener Söğüt’e teşekkür ediyoruz. Onların destekleri olmasa bu tür şampiyonalara ve turnuvalara hazırlanmamız çok zor olurdu. Sporcularımızın aldıkları madalya ve dereceler ile başarılarımız taçlanmış oluyor".
06 Kas 2023 - 18:13- Spor
Körfezli Eslem Avrupa şampiyonluğuna hazırlanıyor
Türkiye tekvando şampiyonu Eslem Ruveyda Tomak, Avrupa şampiyonu olabilmek için günde çift antrenman yapıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.