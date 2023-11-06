06 Kas 2023 - 18:15- Asayiş

Deniz Ticaret Odası'nda yangın paniği

Körfez ilçesinde bulunan Deniz Ticaret Odası binasında yangın paniği yaşandı.

İhlas Haber Ajansı
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Deniz Ticaret Odası'nda yangın paniği mask
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Olay, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bostan Sokak'ta yer alan Kocaeli Deniz Ticaret Odası ve bazı firmaların içinde yer aldığı 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katından dumanların yükselmesi üzerine çalışanlar panikle dışarı çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kısa devre sonucu ufak çaplı yangın meydana geldiğini ancak kendiliğinden söndüğünü belirledi. Ekipler bodrum katta biriken dumanı tahliye ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# deniz ticaret odası

06 Kas 2023 - 18:15 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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