Deniz Ticaret Odası'nda yangın paniği

Olay, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bostan Sokak'ta yer alan Kocaeli Deniz Ticaret Odası ve bazı firmaların içinde yer aldığı 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katından dumanların yükselmesi üzerine çalışanlar panikle dışarı çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kısa devre sonucu ufak çaplı yangın meydana geldiğini ancak kendiliğinden söndüğünü belirledi. Ekipler bodrum katta biriken dumanı tahliye ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.