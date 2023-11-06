Deniz Ticaret Odası'nda yangın paniği

Olay, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bostan Sokak'ta yer alan Kocaeli Deniz Ticaret Odası ve bazı firmaların içinde yer aldığı 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katından dumanların yükselmesi üzerine çalışanlar panikle dışarı çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kısa devre sonucu ufak çaplı yangın meydana geldiğini ancak kendiliğinden söndüğünü belirledi. Ekipler bodrum katta biriken dumanı tahliye ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.