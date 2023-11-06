"24 Kasım'da Önlük Değil İkramiye İstiyoruz"

İzmit Postanesi önünde toplanan Eğitim İş Sendikası 1 No'lu Şubesi öğretmenlerin sorunlarını dile getirdi. Ulu Önder Atatürk'ün Başöğretmen olduğu tarih olan 24 Kasım Öğretmenler Gününde önlük değil ikramiye istiyoruz diyen öğretmenler ekonomik sıkıntılarını da dile getirdi.

ÖVÜNÇLE KUTLUYORUZ

Başkan Yaşar Şanlı tarafından okunan açıklama " Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım'ı büyük bir övünçle kutluyoruz. Ne mutlu bize ki ilim ve irfan yuvalarında, akıl ve bilimin yol göstericiliğinde, Atatürk'ün öğretileriyle genç nesilleri yetiştiriyoruz. Bilindiği gibi kalkınma ve gelişme hamleleri bilgisi, birikimi, tecrübesi, engin öngörüsüyle medeniyetimizi aydınlatan münevver öğretmenlerimiz sayesinde gerçekleşebilir. Tabi bizler sadece öğretmen değil; aynı zamanda çocuklarımızı hayata hazırlayan, geleceğe taşıyan, onların kendi yolunu çizmesinde öncü rol üstlenen kahramanlarız. Her birimiz kutlu bir görev ifa ediyoruz. Mukaddes değerlerle bezenmiş bir mesleğin neferleri olmakla gurur duyuyoruz. Her 24 Kasım'da göğsümüz kabarır, heyecanlanırız. Ancak bir tarafımizda buruktur.

EN BÜYÜK SORUN EKONOMİ

Çünkü; öğretmenlerin başta sorumluluk mevkiinde bulunanlar olmak üzere toplumda hak ettiği itibari görmediğini düşünüyor, toplumdaki saygınlıklarının artınılması noktasında yeterli çabanın gösterilmediğine şahit oluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ederken, öğretmenlerin rol ve sorumluluklarına ilişkin beklentiler artmakta, buna karşın öğretmenlerin yıldan yıla büyüyen sorunlarına çare yeterince üretilememektedir. Eğitim sürecinin başat öğesi öğretmenlerimizin en büyük sorunlarından birisi ekonomik durumlarının yetersizliğidir.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Bugün sadece asgari ücretliler, dar ve sabit gelirliler değil, kamu çalışanları da ekonomik daralmışlıktan nasibini almıştır. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 13 bin 334 TL, yoksulluk sınırı 43 bin 433 TL'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibarıyla maaşlardaki erimenin yüzde 30-35 aralığında olması beklenmektedir. Buna karşın ülkemizde 9/1 derecedeki bir öğretmen aylık 22 bin 852 TL, 5/3 derecedeki bir öğretmen aylık 24 bin 319 TL, 1/4 derecedeki bir öğretmen aylık 25 bin 112 TL ücret almaktadır. Öğretmenler maaşları ile ancak iki Cumhuriyet Altını alabilmektedir. İşte tüm bu rakamlar eğitim çalışanlarının ekonomik çaresizlik içinde olduğunu göstermektedir.

SUNİ TARTIŞMA

Bilindiği gibi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "beyaz önlük" hediye edileceği kamuoyuna açıklandı. Biz ise, eğitim çalışanlarının "öğrenci- veli şiddetine maruz kalma", "liyakatsiz yönetici atamaları", "tayin ve nakil başta olmak üzere özlük hakları", "ekonomik çaresizlik", "adaletsiz uygulamalar", "mesleki imaj zedelenmesi", "kariyer sınavı" gibi acil çözüm bekleyen önemli sorunları varken, kamuoyunun önlük gibi suni bir tartışma ile meşgul edilmesini doğru bulmadığımızı dile getirerek bir öneride bulunmuştuk;

"ÖNLÜK DEĞİL, İKRAMİYE İSTİYORUZ."

Bu kapsamda sendikamız; öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik

düzenlemelere gidilmesinin ilk adımı olarak her 24 Kasım tarihinde öğretmenleri motive etmek ve ekonomik bakımdan desteklemek adına bir maaş ikramiye verilmesini içeren Kanun Teklifi hazırladı. Milletvekillerine gönderdiğimiz mektubumuzda ekonomik sorunlarına bir nebze de olsa sembolik katkı sağlayacak olan bu Kanun Teklifine sahip çıkmalarını ve destek vermelerini bekliyoruz. Geleceğimizi yetiştiren eğitimcilerimizi mutlu, huzurlu ve motivasyonu yüksek kılmak devletimizin ve toplumumuzun en asli sorumluluklarındandır."ifadelerini kullandı