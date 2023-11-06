Darbedilen kadına yardım ederken yaralandı, attığı yumruk için 5 ay ceza aldı

Olay, 25 Ağustos 2020'de İzmit sahilinde meydana geldi. Mustafa Doğan, iddiaya göre, eski kız arkadaşı B.Ç.'yi darbetti. Bu sırada sahilden geçen Yücel Kaya, darbedilen B.Ç.'nin yardım çığlıklarını duyup, kadını kurtarmak için kavgaya müdahale edip, Mustafa Doğan'a yumruk attı. Doğan da Yücel Kaya’ya elindeki kırık cam şişeyi saplayarak yaraladı. Doğan olay yerinden kaçarken Kaya ise arkadaşları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaya, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra teslim olan Mustafa Doğan hakkında 'Hayati tehlikeye sebep olacak şekilde kasten silahla yaralama', Yücel Kaya hakkında ise yumruk attığı için 'haksız tahrik altında yaralama' suçundan dava açıldı.
'AMACIM KADINA ŞİDDETİ ÖNLEMEKTİ'
Olayla ilgili olarak Kocaeli 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya başka bir suçtan tutuklu bulunan Yücel Kaya ve tutuksuz sanık Mustafa Doğan ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti tarafından son sözleri sorulan sanık Yücel Kaya, tanımadığı B.Ç. isimli kadının tartaklandığını gördüğünü ve kadını kurtarmak için konuya dahil olduğunu söyledi. Kaya, "Amacım kadına karşı şiddeti önlemekti" diyerek beraatini talep etti.
'İLK DARBEYİ BEN YEDİM'
Davada, tutuksuz yargılanan Mustafa Doğan da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, elindeki cam su şişesiyle kendisini korumaya çalıştığını belirtip, "İlk darbeyi yiyen bendim. Kırdığım şişeyi kendimi korumak için sağa sola savurdum. Olaydan sonra da gidip teslim oldum zaten. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
KIRIK CAM ŞİŞESİ SİLAH SAYILDI
Mahkeme heyeti, kırık cam şişeyi silah sayarak, sanık Mustafa Doğan'ın 'Hayati tehlikeye sebep olacak şekilde silahla kasten yaralama' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
YUMRUĞA 5 AY HAPİS
Sanık Yücel Kaya ise 'haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan indirimle 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırdı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
sarı - yardım etmek bu yaşadığimiz ülkede malesef suç kimseye yardım etmiyeçeksin hatta üç maymunu oynuyaçaksın
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.