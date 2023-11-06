06 Kas 2023 - 18:41- Gündem

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Sekalılar Lokalindeki ilk etkinliğe katılacak 

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Sekalılar Lokalindeki ilk etkinlik olacak olan ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kağıtçı’ adlı söyleşi programına katılacak

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Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Sekalılar Lokalindeki ilk etkinliğe katılacak  mask
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İzmit Belediyesi geçtiğimiz günlerde tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiği Sekalılar Lokalinde ilk etkinliğini Seka’nın kurulmasına öncülük eden Mehmet Ali Kağıtçı’nın hayatını anlatacak söyleşiyle yapacak.  Bugün saat 18.00’da Sekalılar Lokalinde Dr. Mehmet Sarıoğlu tarafından gerçekleştirilecek ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kağıtçı’ adlı söyleşi programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katılacak. Söyleşide Mehmet Ali Kağıtçı’nın hayatı anlatılacak.
# Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İzmit belediyesi, Sekalılar Lokali, cumhuriyet

06 Kas 2023 - 18:41 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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