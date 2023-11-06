İzmit Belediyesi geçtiğimiz günlerde tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiği Sekalılar Lokalinde ilk etkinliğini Seka’nın kurulmasına öncülük eden Mehmet Ali Kağıtçı’nın hayatını anlatacak söyleşiyle yapacak. Bugün saat 18.00’da Sekalılar Lokalinde Dr. Mehmet Sarıoğlu tarafından gerçekleştirilecek ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kağıtçı’ adlı söyleşi programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katılacak. Söyleşide Mehmet Ali Kağıtçı’nın hayatı anlatılacak.
06 Kas 2023 - 18:41- Gündem
Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Sekalılar Lokalindeki ilk etkinliğe katılacak
Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Sekalılar Lokalindeki ilk etkinlik olacak olan ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kağıtçı’ adlı söyleşi programına katılacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.