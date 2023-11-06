Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Sekalılar Lokalindeki ilk etkinliğe katılacak 

İzmit Belediyesi geçtiğimiz günlerde tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiği Sekalılar Lokalinde ilk etkinliğini Seka’nın kurulmasına öncülük eden Mehmet Ali Kağıtçı’nın hayatını anlatacak söyleşiyle yapacak. Bugün saat 18.00’da Sekalılar Lokalinde Dr. Mehmet Sarıoğlu tarafından gerçekleştirilecek ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kağıtçı’ adlı söyleşi programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katılacak. Söyleşide Mehmet Ali Kağıtçı’nın hayatı anlatılacak.