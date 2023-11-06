Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu

Tele1’in haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiyenin ne zaman verileceği hakkında tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. " dedi. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak. EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek.Dul ve yetim aylığı alanlara da maaşları oranında destek sağlanacak. Bakan Işıkhan, konuşmasında 5 bin lira tek seferlik ödeme hakkında açıklamalarda bulunarak, "5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak.Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak, çalışmalarımızı yarın sabah Meclis'e sunacağız. AKP grup başkan vekillerimiz bu konuda meclisteki yasal prosedürleri sürdürecek. 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.
Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler kasımın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi.Buna göre; SGK, Bağkur emeklilerine 5000 TL ikramiye ödemesi 6-7-9-10-12-14-15 Kasım tarihleri arasında ödenecek.
“TADINI UNUTTUĞUMUZ ET’İ ALABİLMEK ADINA BEKLİYORUZ”
İsmini vermek istemeyen bir emekli, Cumhuriyet’in 100. Yılında emeklilere verilecek olan 5 bin TL ikramiye hakkında şu şekilde konuştu:“Bir somun ekmeğin 10, bir bardak çayın 8 lira olduğu yerde bizlere 100. Yıl ikramiyesi adı altında reva görülen bu sadaka bizi üzse de en azından biz bunu hak ettik.Aylardır tadını unuttuğumuz 200 gram et alabilmek ve borcumuzu bir nebze azaltmak için de olsa bu ikramiyenin yatmasını bekliyoruz.”
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Vatandaş - Sus sus sus sus sus sus payı
Cemal - Şikayet yok yeni seçim oldu . İktidar parti 52% aldı. Sokakta gördüğünüz her 2 kişiden 1 den fazlası memnunsa , açlık sınırı 14 bin tl ye, yoksulluk sınırı 45 bine dayanmış iken bu oyu alıyorsa 7500 tl alanlar da demekki memnun . Bu 5 binide vermeseydi olurmuş. Rahmetli Turgut özal'ın partisi bugünkü piyasalardan çok daha iyi haldeyken seçimde 1% ile gitmişti. Ben yönetenleri anlıyorum onlar koltuk sevdalısı koltuğu kimse bırakmak istemiyor. Halkı anlamıyorum o günkü ekomomik piyasa şartları bugünkünden iyiken niye 1% ile iktidarı gönderdiler ? Bugün niye 52% ? Daha iyi yöneten 1, daha kötü yöneten 52 oy oranı. Tebrik etmek lazım
Aci Gerçekler - NE ŞAMIN ŞEKERİ NEDE PAPAZIN ELBİSESİ
Rafet El Roman - Siyasi seçimde seçilmiş olanlar seçmen tarafından seçildi seçildi de unutuldu. Ölme eşeğim ölme diyerek yaptıklarınız size birşey kazandırmayacak hiç bir siyasi ye kazandırmayacak yazıklar olsun.
Rafet El Roman - 2023 yılında ne verdiniz ki? Birde 5 bin tl Vereceksin yedibşn dereden su getiriyorsunuz herkez âla içinde emekliye ölüm reva gördünüz. İnşaallah seçimlerde görüşürüz 17 bin dereden su getireceğiz hak hukuk adalet nerede emekliyi perişan ettiniz Allah da sizi perişan etsin 2023 de memura ne veriyorsak emekliye de vereceğiz diyen ben değilim ama hiç birşey verilmedi yazıklar olsun daha da birşey demiyorum. Bu ülkede benşm için siyasi seçmen durumu bitmiştir. Yazıklar olsun
Çukurbağ - KK DAN DA 15000 TL İKRAMİYE BEKLİYORUZ SÖZ VERDİ BUGÜNE KADAR Kİ KAZANCINDAN YANİ CEBİNDEN VERSİN SÖZ AĞIZDAN ÇIKAR EĞER SÖZÜNÜN ERİ İSE VERİR YOKSA.....
İlahi Çukurbağlı. - Gerçekten komiksin be Çukurbağlı. Hazineden alamadığını Kılıçdaroğlu'nun cebinden istiyorsun öyle mi! Yoksa..... N'apcaksın? Ne verdin de ne istiyorsun? İlahi......
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.