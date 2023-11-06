AKP'li Fikri Işık Gebzeli ve GTO'lu oldu! Artık Gebze'de ticaret yapacak...

Haberpi'de yer alan habere göre Gebze Ticaret Odası'na kayıt yaptıran ve bu nedenle hem Gebze Ticaret Odası üyesi olan hem de Gebzedeki yeni yatırımıyla Geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı ve Sanayi Teknoloji Eski Bakanı, geçmiş dönem AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık Gebze'de ticarete başlıyor. Işık GTO'daki Kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla da artık Gebzeli işadamları arasında da yer almış oldu. Karbon ayak izi başta olmak üzere Emisyon ve diğer alanlardaki Ar-Ge çalışmalarını da kapsayan Danışmanlık Şirketini Gebze'de hizmete açacak. GTO Başkanı Aslantaş, Bakan Işık'a teşekkür ederek Gebze'yi tercih etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi Bakan Işık siyaset hayatı boyunca önemsediği Gebze'yi böylece işadamı olarak da önemli bir yere koyduğunu da bir kez daha göstermiş oldu