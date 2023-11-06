Haberpi'de yer alan habere göre Gebze Ticaret Odası'na kayıt yaptıran ve bu nedenle hem Gebze Ticaret Odası üyesi olan hem de Gebzedeki yeni yatırımıyla Geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı ve Sanayi Teknoloji Eski Bakanı, geçmiş dönem AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık Gebze'de ticarete başlıyor. Işık GTO'daki Kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla da artık Gebzeli işadamları arasında da yer almış oldu. Karbon ayak izi başta olmak üzere Emisyon ve diğer alanlardaki Ar-Ge çalışmalarını da kapsayan Danışmanlık Şirketini Gebze'de hizmete açacak. GTO Başkanı Aslantaş, Bakan Işık'a teşekkür ederek Gebze'yi tercih etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi Bakan Işık siyaset hayatı boyunca önemsediği Gebze'yi böylece işadamı olarak da önemli bir yere koyduğunu da bir kez daha göstermiş oldu
06 Kas 2023 - 19:21- Siyaset
AKP'li Fikri Işık Gebzeli ve GTO'lu oldu! Artık Gebze'de ticaret yapacak...
Geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı ve Sanayi Teknoloji Eski Bakanı, geçmiş dönem AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık Gebze'de ticarete başlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Murat - Akp sayesinde parayı bulanlardan herekeye gümüşhaneden at arabasıyla geldiği günleri unutmuştur
Hakan - Sıkıntı olmaz adrese teslim kaymaklı iş ihaleleri verilirrr
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.