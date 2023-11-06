Kocaeli Büyükşehir’in ulaşım kartlarındaki eski bakiyelere ne oluyor? Büyükşehirden yanıt geldi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım Kent Kartlarındaki bakiyelerle ilgili şikayetler geliyor. Gazetemizi arayan vatandaşlar, “Örneğin Kent Kartta 50 liramız var, 50 lira bitmeden biz 100 lira yüklüyoruz. Ama kartı bastığımızda, yüklediğimiz 100 liradan düşüyor, 50 liradan düşmüyor. Büyükşehir Belediyesi’ni aradık, sistemsel bir hata olduğunu belirtiyorlar. Tamam biz para yüklüyoruz, ama eski bakiye ne oluyor, bunu anlamış değiliz” demişlerdi ve Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla ilgili bir açıklama yapmasını istiyorlardı.Büyükşehir'den açıklama geldi. Büyükşehir'den yapılan açıklamada sistem kaynaklı bir arıza yaşandığı ve bu mağduriyetin birkaç gün içinde giderileceği belirtildi.