Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım Kent Kartlarındaki bakiyelerle ilgili şikayetler geliyor. Gazetemizi arayan vatandaşlar, “Örneğin Kent Kartta 50 liramız var, 50 lira bitmeden biz 100 lira yüklüyoruz. Ama kartı bastığımızda, yüklediğimiz 100 liradan düşüyor, 50 liradan düşmüyor. Büyükşehir Belediyesi’ni aradık, sistemsel bir hata olduğunu belirtiyorlar. Tamam biz para yüklüyoruz, ama eski bakiye ne oluyor, bunu anlamış değiliz” demişlerdi ve Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla ilgili bir açıklama yapmasını istiyorlardı.Büyükşehir'den açıklama geldi. Büyükşehir'den yapılan açıklamada sistem kaynaklı bir arıza yaşandığı ve bu mağduriyetin birkaç gün içinde giderileceği belirtildi.
06 Kas 2023 - 19:36- Gündem Güncelleme: 06 Kas 2023 - 19:41
Kocaeli Büyükşehir’in ulaşım kartlarındaki eski bakiyelere ne oluyor? Büyükşehirden yanıt geldi!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Demi̇ - Biz yalnız "Allaha hesap veririz" deyip susmamış, DİĞERLERİ GİBİ
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.