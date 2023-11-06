Dilan-Engin Polat soruşturmasında 27 şirket için kayyum kararı

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat ve yakınları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat çifti ve yakınlarına ait 27 şirket için kayyum atanmasını talep etti. Hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetti.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi’, ‘213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet’, ‘7258 Sayılı Kanun'a muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada, Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının tüm mal varlıklarına 12 Ekim'de el konulmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği tarafından aralarında Dilan-Engin Polat'ın da bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.