06 Kas 2023 - 20:31- Gündem G: 06 Kas 2023 - 20:37

Kocaeli'de 6 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 7 Kasım Salı günü 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

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Kocaeli'de 6 ilçede elektrik kesintisi! mask

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 7 Kasım Salı günü 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler ve saatleri:

53071KOCAELİ KARTEPEUZUNBEY CUMHURİYET. CD.07.11.202309:0017:00
53073KOCAELİKARTEPEUZUNBEY, UZUNÇİFTLİKMİLLİYET SK., VURALLAR SK.07.11.202309:0009:30
53085KOCAELİKARTEPEUZUNBEYBAHÇELİ SK., REFORM, REFORM CD., SEVGIYOLU, SEVİLEN SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD.07.11.202317:0017:30
53173KOCAELİİZMİT28 HAZİRAN, BEKIRDERE, BEKİRDERE, M. ALİPAŞA, YENİŞEHİRADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES BULVAR, ARAS SK., BAHRİYE SK., BASARAN, BAŞARAN CD., GEÇER, GEÇER SK., GÜZİDE SK., HARMAN SK., HASAN KAYA SK., HAYRAT SK., KALEMCİOĞLU SK., KOCATÜRK SK., KUŞAK SK., ŞEHİT İSKENDER ERCAN SK., ŞEHİT KENAN BAŞOL SK., ŞENGÜN SK., TAVŞANTEPE CD., TURAN GÜNEŞ CD., TÜRKSOY SK., YEŞİM SK., YILDIRIMLAR SK.07.11.202309:0017:00
53185KOCAELİKARAMÜRSELAVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDEREAVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., GÜLERSOY SK., SADIK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE SULTAN07.11.202309:0017:00
53192KOCAELİGÖLCÜKHASANEYN, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYEAKYOL SK., ALİ AĞA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENI, YILDIRIMLAR CD.07.11.202309:0017:00
53212KOCAELİGEBZEOSMAN YILMAZ602., 602. SK., 605. SK., 606., 606. SK., 606/1., 606/1. SK., 607. SK., 607/1. SK., MILLET CD., MİLLET CD.07.11.202308:3016:00
53237KOCAELİKANDIRAKOCAKAYMASBERİL SK., BESTE SK., GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE07.11.202309:0017:00
53287KOCAELİKARTEPEBALABAN, SUADİYEBALABAN CUMHURİYET CD., CEVİZLİK EVLERİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., FERHAT AĞA SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, RAUF EFENDİ SK.07.11.202309:0017:00
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06 Kas 2023 - 20:31 - Gündem

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