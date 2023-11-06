İnönü Yaylası artık Sakarya'nın!

Uzun yıllardır süre gelen ve Türkiye'nin gündemine oturan İnönü Yaylası mülkiyet tartışması, Danıştay 8. Dairesinin kararı ile sonuçlandı. Medyabar'da yer alan habere göre uzun yıllar süren hukuki mücadelenin ardından, yaylanın Sakarya'nın Pamukova İlçesine ait olduğu kesinleşti. Başiskele Belediyesi, 30/07/2013 tarihli ve 28723 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Devlet Ormanları İçerisinde Bulunan Bazı Sahaların Yayla Alanı Olarak İlan Edilmesine Dair 06/06/2013 tarihli ve 2013/5031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki listesinin 99. sırasında yer alan "İnönü Yaylasının Sakarya İli Pamukova İlçesine bağlı olarak ilan edilmesine ilişkin kısmının iptali için Tarım ve Orman Bakanlığı'na dava açmıştı. Başiskele Belediyesi'nin, 2013 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'na itiraz ederek açtığı dava, yerel ve ulusal düzeyde büyük ilgi gördü. Davada, İnönü Yaylasının mülkiyeti konusunda Sakarya ve Kocaeli belediyeleri arasında yaşanan anlaşmazlık mahkeme tarafından çözümlendi.

YAYLANIN AKIBETİ BELLİ OLDU

Mahkemenin 04 Nisan 2023 tarihli kararında, İnönü Yaylası'nın Sakarya İli Pamukova İlçesi sınırları içinde kaldığı vurgulandı. Danıştay 8. Dairesi, Kocaeli Başiskele Belediyesinin itirazını reddetti ve yaylanın Sakarya'ya ait olduğunu onayladı. Danıştay'ın verdiği karar, yıllarca süren belirsizliği sona erdirerek, İnönü Yaylası'nın mülkiyet hakkı konusunda Sakarya'nın haklılığını ortaya koydu. Bu kararla birlikte, iki şehir arasında uzun süredir devam eden mülkiyet tartışmasına son verildi.