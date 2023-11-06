06 Kas 2023 - 20:53- Spor

Kış spor okulları kayıtları başlıyor

Çayırova’da, geleceğin sporcularının yetiştirileceği kış spor okullarında kayıtlar 7 Kasımda başlıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Kış spor okulları kayıtları başlıyor mask

Çayırova Belediyesi, yeni sporcuların yetişmesi için kış spor okulları kayıtlarının başlayacağını duyurdu. Çayırovalı miniklerin basketbol, karate, cimnastik, kick boks, futbol, voleybol ve halk oyunları branşlarında eğitim göreceği kış spor okullarına kayıtlar 7 Kasım Salı günü başlıyor. Basketbol branşına 2010-2015 arası doğumlular, karate branşına 2011-2015 arası doğumlular, cimnastik branşına 2016-2017 arası doğumlular, kick boks branşına 2008-2015 arası doğumlular, futbol branşına 2010-2016 arası doğumlular, voleybol branşına 2010-2015 arası doğumlular ve halk oyunları branşına 2012-2015 arası doğumlu Çayırovalılar katılım gösterebilecek. Kayıt için fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi gerekli olduğu belirtildi. Kayıt yeri ise Çayırova Kapalı Yüzme Havuzu olarak duyuruldu.
# yeni, eğitim, Çayırova

06 Kas 2023 - 20:53 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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