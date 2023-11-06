06 Kas 2023 - 21:31- Asayiş

Komşuda kızların kavgası kamerada: Elinde silah ile saldırdı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde genç bir kız, elindeki silahla hemcinsine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Çark Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci oldukları değerlendirilen iki genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda gençler saç saça baş başa birbirlerine girdi. Çevredekilerin müdahalesi ile kavga sona ererken, elinde tabanca bulunan genç kız kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

06 Kas 2023 - 21:31 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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