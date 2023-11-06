Komşuda kızların kavgası kamerada: Elinde silah ile saldırdı

Olay, Çark Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci oldukları değerlendirilen iki genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda gençler saç saça baş başa birbirlerine girdi. Çevredekilerin müdahalesi ile kavga sona ererken, elinde tabanca bulunan genç kız kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.