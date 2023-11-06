06 Kas 2023 - 21:54- Asayiş

Feci kaza: Araç cayır cayır yandı, 6 kişi öldü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Feci kaza: Araç cayır cayır yandı, 6 kişi öldü mask

Siirt’te İlçenin Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

OTOMOBİL ALEV ALDI

LGP’li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı. Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
# sağlık

06 Kas 2023 - 21:54 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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