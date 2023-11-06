06 Kas 2023 - 22:22- Yaşam

İzmit Körfezi'ndeki deniz çayırları görüntülendi

Karamürsel ilçesi açıklarında İzmit Körfezi'nin derinliklerinde bulunan deniz çayırları kayda alındı.

Anadolu Ajansı
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İzmit Körfezi'ndeki deniz çayırları görüntülendi mask
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Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı, İzmit Körfezi'ndeki deniz çayırlarının tanıtılması ve korunması için Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle belgesel film hazırladı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Değirmendere Sualtı Sporları Kulübünün destekleriyle, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından gerçekleştirilen dalışa, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay ve ekibi de katıldı.

Ceylan, AA muhabirine, insanların soluduğu havadaki oksijenin yüzde 20'sini deniz çayırlarına borçlu olduğuna dikkati çekerek, bu canlıları korumanın bir anlamda yaşamı korumak anlamına geldiğini vurguladı.

Atalay da Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, Marmara Denizi'nin bu bölgesini canlandırmaya, biyoçeşitliliği korumaya çalıştıklarını ve birçok projede birlikte hareket ettiklerini anlattı.

Çalışmaların olumlu sonuçlarını görüntülemenin ayrı keyif olduğunu belirten Atalay, Marmara Denizi'nde oldukça güçlü çayırların bulunduğunu ve bunların etrafında kümelenen pek çok canlının hayatını devam ettirdiğini kaydetti.

# Büyükşehir Belediyesi

06 Kas 2023 - 22:22 - Yaşam

Muhabir  Anadolu Ajansı

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Yorumlar

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Jeol.müh. Behzat Gönül - Kuzey Anadolu Fay segmentini görebildiniz mi? Fotoğrafını çekip göstermeniz çok faydalı olur.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Kasım 23:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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