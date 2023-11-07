Darıcalı çocuklar ara tatilde doyasıya eğlenecek

Darıcalı çocuklar, Darıca Belediyesi’nin 9 günlük ara tatil için hazırladığı etkinliklerle eğlenceye doyacak. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde uygulanacak ilk ara tatilin başlamasıyla birlikte, Darıca Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan öğrencilerin 9 günlük tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için bir dizi etkinlik hazırladı. Tiyatro, sinema ve ara tatil festivali gibi her gün ayrı bir programın yer aldığı etkinlik takviminde, Darıcalı minikler hem eğlenecek hem de kültür sanat dolu bir hafta geçirecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ara tatilinin eğlenceli ve verimli geçmesi için dolu dolu program hazırladıklarını ifade ederek Darıcalı aileleri ve çocuklarını Ara Tatil Festivali’ne davet etti.

DOLU DOLU ETKİNLİK TAKVİMİ

Darıca Belediyesi tarafından 13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Ara Tatil Festivali kapsamında bubble ve kukla şhow, çocuk atölyeleri, şişme oyun parkları ve yarışma parkuru ve çocuk sinemaları ile çocuk tiyatroları yer alacak. Ara tatil festivalinde bubble ve kukla show 13 Kasım Pazartesi saat 13.00-15.00 arasında Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde, çocuk atölyesi ise rezervasyonla 14 Kasım Salı günü saat 10.00-15.00 arası gruplar halinde Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Şişme oyun parkları ve yarışma parkuru 15 Kasım Çarşamba günü saat 11.00-17.00 arası Darıca Belediyesi Kapalı Pazar’da, Aya Sihirli Yolculuk isimli çocuk sineması 16 Kasım Perşembe günü saat 13.00-15.00 arası Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde ve Yetenek Sirkiniz isimli çocuk gösterisi de 17 Kasım Cuma günü saat 13.00-15.00 arası Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.