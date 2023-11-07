Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan Arabacı: "Özgür Özel'in sözleri değişmeli"

4 Kasım Cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi şöleni ile kurultayını gerçekleştirdi. 13 yıldır partinin Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu 38. Olağan Kurultayında seçimi kaybetti. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Uzun zamandır partide değişim çağrısında bulunan Özel geçtiğimiz haftalarda Kocaeli'de önemli açıklamalarda bulunmuştu. Özel, seçimi kazanırsa partide "sağ ittifak" olmayacağının altını çizmişti. 6'lı masanın ortaklarından olan Gelecek Partisi, konuyla ilgili Gazetemize özel değerlendirmelerde bulundu.

"BU SÖYLEMLERİN DEĞİŞMESİ GEREK"

Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan Arabacı: "Öncelikle CHP'nin adına hayırlı uğurlu olsun. Siyasette bazen söylemler olur ama bir gün söylenen bir hafta sonra değişebilir. Özgür Özel'in söylediği sözlerin de değişeceğini düşünüyorum. Çünkü bu içinde bulunduğumuz ucube sistemin değişmesi gerek ittifak olmadan yerel seçimlerde belediylerin kazanılması çok zor. Kocaeli genelinden bahsedersek AKP'nin elinde iktidarın gücü var. Bir olmadan kazanmak çok zor. Ben bu söylemlerin değişeceğini düşünüyorum bence değişmeli de biz Gelecek Partisi olarak belediyeleri almak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.