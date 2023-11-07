07 Kas 2023 - 12:16- Siyaset

Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan Arabacı: "Özgür Özel'in sözleri değişmeli"

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Hasan Arabacı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partide sağ ittifak olmayacak sözlerine ilişkin Gazetemize özel değerlendirmelerde bulundu. Arabacı, "Siyasette bazen söylemler olur ama bir gün söylenen bir hafta sonra değişebilir. Özgür Özel'in söylediği sözlerinin de değişeceğini düşünüyorum" dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan Arabacı: "Özgür Özel'in sözleri değişmeli" mask
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4 Kasım Cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi şöleni ile kurultayını gerçekleştirdi. 13 yıldır partinin Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu 38. Olağan Kurultayında seçimi kaybetti. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Uzun zamandır partide değişim çağrısında bulunan Özel geçtiğimiz haftalarda Kocaeli'de önemli açıklamalarda bulunmuştu. Özel, seçimi kazanırsa partide "sağ ittifak" olmayacağının altını çizmişti. 6'lı masanın ortaklarından olan Gelecek Partisi, konuyla ilgili Gazetemize özel değerlendirmelerde bulundu.

"BU SÖYLEMLERİN DEĞİŞMESİ GEREK"

Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan Arabacı: "Öncelikle CHP'nin adına hayırlı uğurlu olsun. Siyasette bazen söylemler olur ama bir gün söylenen bir hafta sonra değişebilir. Özgür Özel'in söylediği sözlerin de değişeceğini düşünüyorum. Çünkü bu içinde bulunduğumuz ucube sistemin değişmesi gerek ittifak olmadan yerel seçimlerde belediylerin kazanılması çok zor. Kocaeli genelinden bahsedersek AKP'nin elinde iktidarın gücü var. Bir olmadan kazanmak çok zor. Ben bu söylemlerin değişeceğini düşünüyorum bence değişmeli de biz Gelecek Partisi olarak belediyeleri almak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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07 Kas 2023 - 12:16 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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Yorumlar

(1)
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Misafir41 - Anlaşılan hak etmeden % 0,1oy ile 10 milletvekili tatlı gelince bu sefer de bir büyükşehir isteyeceklerdi. Hayaller hüsran olunca insan üzülür tabi.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Kasım 13:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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