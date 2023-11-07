"Köseköy ve 42 Evler Tren İstasyonu hizmete açılmalı”

Yıllar geçti hizmete açılmadı

Kocaeli Köseköy Tren İstasyonuna gidip incelemelerde bulunan Gergerlioğlu, “Tren İstasyonu var fakat Gebze-Adapazarı seferleri için trenler burada durmuyor! Yüksek Hızlı Tren yapımı devam ederken buradaki seferler durdurulmuştu. Aradan yıllar geçmesine rağmen durak yolcu taşımacılığında kullanılamıyor. Sadece yük taşımacılığında kullanılıyor. Yük taşımak için tren durabiliyor fakat yolcu almak için durmuyor bu olacak bir iş değil! Köseköy Tren İstasyonu’nda yolcu taşımacılığı olması lazım. Kocaeli Milletvekili olarak bu durumu yerinde tespit ediyorum. Köseköy İstasyonuna yakın oturan kişiler trene binmek için İzmit’e gitmek zorunda kalıyorlar. Vatandaşlar bu durumdan şikâyetçi.” ifadelerini kullandı.

42 Evler durağı da çalışmıyor

42 Evler’de de aynı şekilde tren istasyonunun çalışmadığını söyleyen Gergerlioğlu, “Derbent’te çalışma yoktu fakat Derbent halkı bastırdı ve biz de o bölgeye gittik muhtarımız ile görüştük, tren istasyonu hizmet vermeye başladı. Fakat şu anda buraya güzel bir istasyon yapılmış yıllar önce, kimse yok, hizmet yok ve vatandaş mağduriyet yaşıyor. Gebze-Adapazarı arasındaki tren seferlerinin yoğunlaştırılması ile de çok güzel bir hizmet sunulabilir. Karayolu yükten kurtulabilir fakat maalesef seferler azaltılmış, Köseköy’de duran yok, 42 Evler’de duran yok bu olacak bir durum değil. Önceki aylarda 42 Evler İstasyonumuzu da ziyaret etmiştik, milli servet, yazık günah buraya bir istasyon yapılmış fakat kullanılmıyor. Bu olacak bir şey değil.” şeklinde konuştu.

Ulaştırma Bakanı ve Kocaeli Valisi bu sorunu çözmeli

Ulaştırma Bakanlığı ve Kocaeli Valisi’ne seslenen Gergerlioğlu, “Bu olacak bir şey değil! Kocaeli halkımız bu hizmetten faydalanamıyor. Hizmet verilmiyor ki faydalansın! Güzel bir istasyon var, bir sürü emek verilmiş, masraf yapılmış fakat gördüğünüz gibi kimse yok. Vatandaş için, milli servetin harcanmaması için biz burada bu hatırlatmayı yapmış oluyoruz. Önceki aylarda 42 Evler için de hatırlatmayı yaptık, Derbent halkı uğraştı, Derbent Tren İstasyonu açıldı ama Köseköy niye açılmasın? Köseköy’de de on binlerce insan yaşıyor ve burada bir ihtiyaç var fakat hizmet verilmediği için atıl bir halde istasyon bekliyor. Buradan Ulaştırma Bakanı’na Kocaeli Valisi’ne hatırlatıyoruz; kabul edilecek bir hal değil.

“Yazılı ve sözlü olarak soracağım”

21. yüzyılda mühendisliğin en iyi döneme ulaştığı çağda olduğumuzu vurgulayan Gergerlioğlu, “Mühendislik açısından Köseköy İstasyonundaki problemlerin basit çözülebileceğini düşünüyoruz. Bu problemler çözülemiyorsa sebeplerini Bütçe görüşmelerinde sözlü olarak, soru önergesiyle de yazılı olarak bakana soracağım. Bu problemin takipçisi olacağımızı Köseköy halkına duyuruyoruz. 42 Evler ve Köseköy İstasyonlarının vatandaşın hizmetine açılmasını istiyoruz.