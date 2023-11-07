"Köseköy ve 42 Evler Tren İstasyonu hizmete açılmalı”

Yıllar geçti hizmete açılmadı
Kocaeli Köseköy Tren İstasyonuna gidip incelemelerde bulunan Gergerlioğlu, “Tren İstasyonu var fakat Gebze-Adapazarı seferleri için trenler burada durmuyor! Yüksek Hızlı Tren yapımı devam ederken buradaki seferler durdurulmuştu. Aradan yıllar geçmesine rağmen durak yolcu taşımacılığında kullanılamıyor. Sadece yük taşımacılığında kullanılıyor. Yük taşımak için tren durabiliyor fakat yolcu almak için durmuyor bu olacak bir iş değil! Köseköy Tren İstasyonu’nda yolcu taşımacılığı olması lazım. Kocaeli Milletvekili olarak bu durumu yerinde tespit ediyorum. Köseköy İstasyonuna yakın oturan kişiler trene binmek için İzmit’e gitmek zorunda kalıyorlar. Vatandaşlar bu durumdan şikâyetçi.” ifadelerini kullandı.
42 Evler durağı da çalışmıyor
42 Evler’de de aynı şekilde tren istasyonunun çalışmadığını söyleyen Gergerlioğlu, “Derbent’te çalışma yoktu fakat Derbent halkı bastırdı ve biz de o bölgeye gittik muhtarımız ile görüştük, tren istasyonu hizmet vermeye başladı. Fakat şu anda buraya güzel bir istasyon yapılmış yıllar önce, kimse yok, hizmet yok ve vatandaş mağduriyet yaşıyor. Gebze-Adapazarı arasındaki tren seferlerinin yoğunlaştırılması ile de çok güzel bir hizmet sunulabilir. Karayolu yükten kurtulabilir fakat maalesef seferler azaltılmış, Köseköy’de duran yok, 42 Evler’de duran yok bu olacak bir durum değil. Önceki aylarda 42 Evler İstasyonumuzu da ziyaret etmiştik, milli servet, yazık günah buraya bir istasyon yapılmış fakat kullanılmıyor. Bu olacak bir şey değil.” şeklinde konuştu.
Ulaştırma Bakanı ve Kocaeli Valisi bu sorunu çözmeli
Ulaştırma Bakanlığı ve Kocaeli Valisi’ne seslenen Gergerlioğlu, “Bu olacak bir şey değil! Kocaeli halkımız bu hizmetten faydalanamıyor. Hizmet verilmiyor ki faydalansın! Güzel bir istasyon var, bir sürü emek verilmiş, masraf yapılmış fakat gördüğünüz gibi kimse yok. Vatandaş için, milli servetin harcanmaması için biz burada bu hatırlatmayı yapmış oluyoruz. Önceki aylarda 42 Evler için de hatırlatmayı yaptık, Derbent halkı uğraştı, Derbent Tren İstasyonu açıldı ama Köseköy niye açılmasın? Köseköy’de de on binlerce insan yaşıyor ve burada bir ihtiyaç var fakat hizmet verilmediği için atıl bir halde istasyon bekliyor. Buradan Ulaştırma Bakanı’na Kocaeli Valisi’ne hatırlatıyoruz; kabul edilecek bir hal değil.
“Yazılı ve sözlü olarak soracağım”
21. yüzyılda mühendisliğin en iyi döneme ulaştığı çağda olduğumuzu vurgulayan Gergerlioğlu, “Mühendislik açısından Köseköy İstasyonundaki problemlerin basit çözülebileceğini düşünüyoruz. Bu problemler çözülemiyorsa sebeplerini Bütçe görüşmelerinde sözlü olarak, soru önergesiyle de yazılı olarak bakana soracağım. Bu problemin takipçisi olacağımızı Köseköy halkına duyuruyoruz. 42 Evler ve Köseköy İstasyonlarının vatandaşın hizmetine açılmasını istiyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Mert - köseköy ve tütünçiftlik çok önemli
Mert - köseköy ve tütünçiftlik çok önemli
Sedat - köseköy duragı acılmalı evet,birde tren biletlerine habire gelen zamlardan da bahsetseydiniz keşke derince ada arası 100tl oldu!!!! ayıp ya zam üstüne zam trenden vazgectik mecburen
Emekli̇ - GERGERLİOĞLUNA TEŞEKKÜR EDİYORUZ KOCAELİNDEKİ SORUNLARI TEK TEK ÇÖZEN TEK VEKİL HAAA DİĞER VEKİLLERİMİZİ SORACAK OLURSANIZ İHALESİZ ALDIKLARI KAFE VE BELEDİYE İŞLETMELERİNDE 147 BİN TL MAAŞ ARTI KAFE YERLERİ İLE MEŞGUL
Mehmet - İzmit gar ile 42 evlerdeki o eski durağın arası 2.2 km, İzmit gar ile eski Köseköy durağı ise 9 km'dir. Bu mesafelerde de tren durağı, hele hızlı tren durağı hiç olmaz; ancak metro durağı olur. Boş konuşmasınlar, biraz dış dünyaya bakıp önce bu işler günümüzde nasıl oluyor öğrensinler. Kendilerini de çağın gerisinde kalmış durumda göstermesinler.
Mert - o zaman niye masraf yapıldı yıllarca yapmak için. eski tarifede kuruçeşme de durak vardı. olan niye yok edildi?
Görünen Köy - Düğün değil bayram değil neden açılsın ki. Vatandaş rahatlasın diye mi ? MART AYI GELSİN HELE değil ay' a MARS a götürürler .ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR..
Jet - Özelikle Köseköy durağı acilen açılmalı
41 - Kosekoy mantikli ancak 42 evler gereksiz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.