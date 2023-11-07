GÖKHAN DEĞİRMENCİ’NİN İLK KEZ FORMA GİYDİĞİNİ GÖREN BABASI, TV BAŞINDA HEYECANDAN BEYİN KANAMASI GEÇİRİP VEFAT ETTİ

Tarih 2 Ekim 2011… Kayserispor’un genç kalecisi Gökhan Değirmenci, ilk kez Süper Lig’de, Mersin’e karşı forma giyiyor. Bu sırada TV başında olan İzmir’deki babası, heyecanlanıyor, beyin kanaması geçiriyor. Vefat ediyor. Gökhan’a bu en mutlu gününde en acı haber hemen verilmiyor. Maç bittikten sonra acı haberi alan Gökhan, en mutlu gününde yıkılıyor. İşte o Gökhan geçen yıl Kocaelispor’u şampiyon yapan; geçen hafta da tam 11 hafta sonra bu sezon ilk kez forma giydiği maçta ezeli rakibi Göztepe’yi tek başına durduran adam gibi adam oluyor.

İŞTE 2 EKİM 2011’DE YAŞANANLAR…

Genç kalecinin babası Abdullah Değirmenci'nin, 2 Ekim 2011’de İzmir’de beyin kanaması geçiriyor, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamıyor. Abdullah Değirmenci'nin cenazesi Osmangazi Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa veriliyor. O zamanki Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Mersin İdmanyurdu maçının ardından düzenlediği basın toplantısında kaleci Navarro'nun kırmızı kart görmesiyle yerine giren 22 yaşındaki kaleci Gökhan Değirmenci'nin babasının maçı TV’den izlerken, beyin kanaması geçirdiğini öğrendiklerini bildiriyor. Göztepe’yi adeta durduran Altaylı Gökhan’ın acı öyküsü böyle…