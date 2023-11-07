Başiskele Vezirçiftliği Mahallesinde bulunan SAR-CAM’ın sahipleri Sarısüleyman kardeşlerin anneleri hayatını kaybetti. Mehmet, Süleyman, Niyazi ve Orhan Sarısüleyman’ın annesi Zelife Sarısüleyman 94 yaşında vefat etti. 6 çocuğu bulunan Zelife Sarısüleyman bir haftadır hastanede yatıyordu. Merhumenin cenazesi bugün ikamet adresi olan Kartepe Rahmiye Mahallesindeki Rahmiye Camiinden kaldırılarak toprağa verilecek.
07 Kas 2023 - 13:16- Asayiş
Sarısüleyman kardeşler annelerini kaybetti
Başiskele'de faaliyet gösteren Sar-Cam'ın sahibi Sarısüleyman kardeşlerin annesi Zelife Sarısüleyman vefat etti
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.