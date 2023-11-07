07 Kas 2023 - 13:16- Asayiş

Sarısüleyman kardeşler annelerini kaybetti

Başiskele'de faaliyet gösteren Sar-Cam'ın sahibi Sarısüleyman kardeşlerin annesi Zelife Sarısüleyman vefat etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Sarısüleyman kardeşler annelerini kaybetti mask

Başiskele Vezirçiftliği Mahallesinde bulunan SAR-CAM’ın sahipleri Sarısüleyman kardeşlerin anneleri hayatını kaybetti. Mehmet, Süleyman, Niyazi ve Orhan Sarısüleyman’ın annesi Zelife Sarısüleyman 94 yaşında vefat etti. 6 çocuğu bulunan Zelife Sarısüleyman bir haftadır hastanede yatıyordu. Merhumenin cenazesi bugün ikamet adresi olan Kartepe Rahmiye Mahallesindeki Rahmiye Camiinden kaldırılarak toprağa verilecek.
# Sarısüleyman, Başiskele, Kartepe

07 Kas 2023 - 13:16 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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