Sarısüleyman kardeşler annelerini kaybetti

Başiskele Vezirçiftliği Mahallesinde bulunan SAR-CAM’ın sahipleri Sarısüleyman kardeşlerin anneleri hayatını kaybetti. Mehmet, Süleyman, Niyazi ve Orhan Sarısüleyman’ın annesi Zelife Sarısüleyman 94 yaşında vefat etti. 6 çocuğu bulunan Zelife Sarısüleyman bir haftadır hastanede yatıyordu. Merhumenin cenazesi bugün ikamet adresi olan Kartepe Rahmiye Mahallesindeki Rahmiye Camiinden kaldırılarak toprağa verilecek.