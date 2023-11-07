Kullarspor, seriyi devam ettirmek istiyor

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’e iyi bir başlangıç yapan Kullarspor, galibiyet serisini İFA karşısında devam ettirmek istiyor. Bölgesel Amatör Lig’in bu sezonki flaş ekiplerinden Kullarspor, yarın İFA’yı sahasında konuk edecek. 3 maçta 7 puan toplayan temsilcimiz, 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Kullar, Can Çağatay Göker’in yöneteceği karşılaşmayı, Yuvacık Şehit Jandarma Asteğmen İlyas Bayraktutar Stadı’nda oynayacak. Karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.