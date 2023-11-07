Kullarspor, seriyi devam ettirmek istiyor

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’e iyi bir başlangıç yapan Kullarspor, galibiyet serisini İFA karşısında devam ettirmek istiyor. Bölgesel Amatör Lig’in bu sezonki flaş ekiplerinden Kullarspor, yarın İFA’yı sahasında konuk edecek. 3 maçta 7 puan toplayan temsilcimiz, 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Kullar, Can Çağatay Göker’in yöneteceği karşılaşmayı, Yuvacık Şehit Jandarma Asteğmen İlyas Bayraktutar Stadı’nda oynayacak. Karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.
# Kullarspor, şehit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.