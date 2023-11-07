Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç: Bu Mustafa Kemal vizyonudur! 

İzmit Belediyesi geçtiğimiz günlerde tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiği Sekalılar Lokalinde ilk etkinlik SEKA’nın kurulmasına öncülük eden Mehmet Ali Kağıtçı’nın hayatının anlatıldığı söyleşi oldu. Sekalılar Lokalinde Dr. Mehmet Sarıoğlu tarafından ‘Cumhuriyetin 100. Yılında ‘Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kağıtçı’ adlı söyleşi gerçekleştirildi. Programa katılan Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“İZMİT O KADAR ŞANSLI Kİ”

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “İzmit o kadar şanslı ki. Fatma Başkanım sayesinde bugüne kadar hiç kimsenin düşünmediği böyle bir lokali bu şehrin bir değerine tahsis etmesi gerçekten takdire şayandır. SEKA demek kimlik demek, SEKA demek bellek demek. Bunlar insanların hiçbir zaman ne kalbinden ne beyninden uzak olamaz. Büyük bir kadirşinaslıkla bu toplantı yapılıyor. Burada yaşananın aynısını Eskişehir’de biz şeker fabrikasında yaşıyoruz. 1933’te değerli büyüğümüz Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılmış ve sektörle birlikte sosyallik ile kültürü bir arada getiren bir zihniyet.

“CUMHURİYET SİZİN GİBİDİR”

Bu bir vizyon işidir. Kağıt, selüloz bu bir vizyon işidir çünkü Osmanlı döneminde matbaa ne kadar geç gelmiştir ama Cumhuriyet ilanının ardından hemen bu tip devrimleri yapmışlar. Bizde de Şeker Fabrikasının sosyal tesisleri var orada ben çocukken Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasını dinledim. Sinema salonlarında filmler izledik, tenis kortunu orada gördüm, havuzu orada gördüm. Bu ancak bir Mustafa Kemal vizyonudur, başka bir şey değildir. Cumhuriyet bu vizyondur, Cumhuriyet Fatma Kaplan Hürriyet gibidir, sizler gibidir Cumhuriyet. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında böyle bir toplantının düzenlenmesi ve benim davet edilmem benim için büyük onurdur. Mehmet Ali Kağıtçı’nın anılması ve Mehmet Sarıoğlu’nun da böyle bir sunum yapması son derece önemli” diye konuştu.