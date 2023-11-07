Bakan Özhaseki tarih verdi: Konut fiyatları düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nda gençlerle buluştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan başkanlığında düzenlenen çalıştayda konuşan Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm ve konut fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'50 BİN KONUT YIL SONU TESLİM EDİLECEK'

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Deprem bölgesinde hasar çok fazla. Toplamda 850 bin bağımsız birimin yenilenmesi gerekiyor. Maddi anlamda 100 milyar doları aşan hasar var. Manevi hasar zaten ölçülemez. 200 bin kadar konutun inşaatı devam ediyor. Bu konutların 50 bine yakınını yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Yine 'Yerinde Dönüşüm' kampanyamıza, 'beni destekleyin' diyen 237 bin kişi de başvuru yaptı. Bu vatandaşlarımıza 750 bin hibe, 750 bin kredi veriyoruz, 2 sene ödemesiz, 10 yıl vade ile bunu gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'ÇELİKTEN KÖY EVLERİ YAPIYORUZ'

Deprem bölgesinde çelikten köy konutlarının yapımında ihalelerin sürdüğünü ve 15 gün içinde çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Özhaseki, "Çelikten köy evleri yapıyoruz. En sağlamı, bu şekilde yapmak.100 bin civarında tek katlı köy evlerini de inşallah 6 ayda tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Özhaseki, kentsel dönüşüm konusundaki soru üzerine, "Kentsel dönüşüm bizim için kaçınılmaz. Ülkeyi depreme hazır hale getireceksek, kentsel dönüşümü hızla yapmamız lazım. Geçmişte çok fazla tıkanmışlık yaşandı. Fikirtepe de buna en önemli örneklerden biri. Ortada bir tane derme çatma bir konut duruyor. İçinde oturan da yok ama durduruyorlar. Binlerce insan mağdur olmuş. Ortadaki evi kimse yıkamadığı için çalışma başlayamıyor. Bütün bu aksaklıkları giderecek ne varsa; hepsi kanun teklifinde mevcut. Bu tip aksaklıkları yasa haline getirerek kentsel dönüşümü çok daha hızlı şekilde yapmaya çalışacağız" cevabını verdi.

'KONUT FİYATLARI YAVAŞ YAVAŞ DÜŞECEK'

Özhaseki, ev sahipleri ve kiracılar arasında süregelen tartışmalara ilişkin ise "Deprem bölgesinde yaklaşık 800 bine yakın bağımsız bölüm yapılacak. İstanbul'a birkaç senede 500-600 bin konut yapacağız. TOKİ de sosyal konutlar noktasında çeşitli sayılar verdi, hatta kuralar da çekildi. Bütün bunları önümüzdeki 1 sene içinde devreye aldığımızda fiyatların yavaş yavaş düşmeye başladığını göreceksiniz. Birkaç sene içinde evi olmayanlara da fırsat doğacak, diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.