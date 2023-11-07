ZTK 4. Eleme Turu Kura Çekimi töreni başladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi bugün saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılıyor. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Bu turda kupa müsabakalarına, 3. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6 takım, Trendyol 1. Lig'den 7 takım ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım katılacak. Kocaelispor 10 numara seçildi. Az sonra rakipleri belli olacak. Kurayı Başkenvekili Orhan Dönmez çekti. Belediye Derincespor ise 46 numara olarak seçildi. Son 3 toptan bizim takımlar çıktı.
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# türkiye, eğitim, Kocaelispor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.