07 Kas 2023 - 14:05- Spor G: 07 Kas 2023 - 14:36

ZTK 4. Eleme Turu Kura Çekimi töreni başladı!

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ZTK 4. Eleme Turu Kura Çekimi töreni başladı! mask
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi bugün saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılıyor. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Bu turda kupa müsabakalarına, 3. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6 takım, Trendyol 1. Lig'den 7 takım ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım katılacak. Kocaelispor 10 numara seçildi. Az sonra rakipleri belli olacak. Kurayı Başkenvekili Orhan Dönmez çekti. Belediye Derincespor ise 46 numara olarak seçildi. Son 3 toptan bizim takımlar çıktı.
# türkiye, eğitim, Kocaelispor

07 Kas 2023 - 14:05 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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