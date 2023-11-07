Dünyaya akü ihraç eden firma, yenilikçi ürünlerini Dubai'de tanıttı

Esan Akü, 2-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Automechanika Dubai Fuarı'na katılarak, yenilikçi ürün portföyünü ve sektöre yön veren teknolojik gelişmeleri ziyaretçilerle buluşturdu. Fuar, otomotiv sektöründeki son gelişmeleri takip eden profesyonellerin bir araya geldiği, iş bağlantıları kurduğu ve yeni pazarlama stratejilerini oluşturduğu bir platform olarak biliniyor.

Firma, fuarda sergilediği geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekerken, özellikle çevre dostu ve enerji verimliliği odaklı ürünleri ile yeşil teknolojiye verdiği önemi bir kez daha vurguladı. Firma yetkilileri, ziyaretçilere sundukları ürünlerle ilgili detaylı bilgiler verirken, sektöre yön verecek inovasyon ve teknolojik gelişmeleri de paylaştı.

"Otomotiv sektörüne katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Esan Akü Genel Müdürü Atilla Birmiş, fuara ilişkin yaptığı açıklamada, "Automechanika Dubai Fuarı, sektördeki önemli bir buluşma noktası. Biz de Esan Akü olarak bu fırsatı değerlendirerek, global düzeydeki yenilikleri ve kalitemizi sektör profesyonelleriyle buluşturduk. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, çevre dostu ürünlerimizle sürdürülebilir bir otomotiv sektörüne katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Şirketin İSO 500 listesinde de yer almasını da değerlendiren Birmiş, "İkinci İSO 500 Listesi'nde yer almak, şirketimizin uzun vadeli yatırımlarının ve çalışanlarımızın azmi ve özverisinin bir sonucudur. Geniş ürün yelpazemiz, müşteri odaklı hizmet anlayışımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle Türkiye'nin endüstri liderleri arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Yeni teknolojilere ve ürünlere yatırım yapma konusunda kararlıyız"

Yeni hedeflerinden birinin, Avrupa'da ilk 10 üreticiden biri olmak olduğunu kaydeden Birmiş, "Sürekli olarak yeni teknolojilere ve ürünlere yatırım yapma konusunda kararlıyız. Türkiye'nin ve global tedarikçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecekteki nesiller için daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için çalışıyoruz. Bu başarı, bu hedefe olan bağlılığımızın bir yansımasıdır" şeklinde konuştu.