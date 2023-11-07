07 Kas 2023 - 14:14- Spor

Ahmet Nur Çebi aday olacak mı?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

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07 Kas 2023 - 14:14 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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