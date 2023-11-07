İzmit Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu yollarda seyahat etme imkânı sunan İzmit Belediyesi, 330 metre uzunluğundaki 10 metre genişliğindeki Gaffar Okkan Caddesinde 900 ton PMT malzeme ve 700 ton binder asfalt kullanarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmayı kısa sürede tamamlayarak yolu bölge halkının kullanımına sunacak.
07 Kas 2023 - 14:30- Gündem
İzmit Belediyesi Gaffar Okkan Caddesinde asfalt mesaisini sürdürüyor
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orhan Mahallesi Gaffar Okkan Caddesinde asfalt mesaisine devam ediyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.