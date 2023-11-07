KARTEPE BELEDİYESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI  

Kartepe Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
Meclis gündeminde yer alan Suadiye ve Nusretiye Mahalleleri uygulama imar planı değişikliği, Köseköy Mahallesi uygulama imar planı değişikliği itiraz maddeleri oy birliği ile kabul edildi.
ÜZÜLMEZ SPOR KOMPLEKSİ
Şevkatiye Mahallesi Kumlu Sokak’ta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak Kartepe Belediyesi’ne devredilen parka Hüseyin Üzülmez Spor Kompleksi adının verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ
Meclis gündeminde yer alan 2024 mali yılı gelir tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na, Afet İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği maddesi Çeşitli İşler Komisyonu’na havale edildi. Kartepe Belediyesi meclis toplantısı 05 Aralık 2023 Salı günü saat 10.00’da toplanmak üzere sona erdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.