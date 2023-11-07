Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.tur kuraları bugün çekildi. 4. Eleme Turu'na seri başı olmadan katılan Kocaelispor'un rakibi Alanyaspor oldu. 4-5-6 Aralık'ta oynanacak olan maçların programı henüz belli değil. Programın önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekleniyor. Tek maç eleme sistemine göre Kocaelispor seri başı olmadığı için maç deplasmanda oynanacak.
07 Kas 2023 - 14:07- Spor
Kocaelispor’un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu
Temsilcimiz Kocaelispor’un Türkiye Kupası 4.turunda rakibi bugün gerçekleştirilen kura sonrası belli oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.