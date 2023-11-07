Kocaelispor’un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.tur kuraları bugün çekildi. 4. Eleme Turu'na seri başı olmadan katılan Kocaelispor'un rakibi Alanyaspor oldu. 4-5-6 Aralık'ta oynanacak olan maçların programı henüz belli değil. Programın önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekleniyor. Tek maç eleme sistemine göre Kocaelispor seri başı olmadığı için maç deplasmanda oynanacak.