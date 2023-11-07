Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapımı tamamlanan 2 halı sahaya ek, ilçeye 10 yeni halı saha kazandıracaklarını duyurmuştu. Cemal Murat Parkı ve Kuştepe Stadyumu’nun arkasına inşa edilen 3 halı sahayla birlikte, toplamda 5 halı saha tamamlanmıştı. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, inşası devam eden 7 halı saha için de gaza bastı. Akse Mahallesi 555. Sokak, Şekerpınar Stadyumu arkası ve Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda inşa edilen halı sahalar için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Akse Mahallesi 555. Sokak’ta inşa edilen halı sahada çim serme işlemi tamamlanırken, son düzenlemelerle birlikte vatandaşların kullanımına açılacak. Bununla beraber, Fatih Sultan Mehmet Parkı ve Şekerpınar Stadyumu arkasına inşa edilen halı sahalarda çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Tüm halı sahaların inşası bittikten sonra ilçeye toplamda 12 yeni halı saha kazandırılmış olacak ve böylelikle Çayırova’ya toplamda 8 bin 800 metrekare yeni spor alanı kazandırılmış olacak.
07 Kas 2023 - 16:33- Spor
Çayırova'da halı saha mesaisi
Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandıracağı yeni halı sahalarda çalışmalar devam ediyor. Tamamlanan 5 halı sahaya ek yapılacak 7 halı saha için, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına hız kazandırdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.