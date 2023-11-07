Çakır'dan Tutuş'a: "Yüzyılın bütçesi milyonlarca açık verdi"

İzmit Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı bugün İzmit Belediye Binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. 16 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Başkan Vekili Çetin Sarıca Başkanlık yaptı. Meclis toplantısının en önemli gündem maddesi ise 2024 yılı tahmini bütçesi oldu. İzmit Belediyesi’nin tahmini bütçesi 2 milyar 24 milyon TL olarak belirlendi. Bütçe oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda söz alan Muharrem Tutuş, İzmit Belediyesinin yaptığı harcamalardan söz etti. Tutuş'a yanıt veren Necat Çakır, Cumhurbaşkanlığı merkezi hükümetin bütçesini örnek göstererek, " Yüzyılın bütçesi 2.654 milyon açık verdi. İzmit Belediyesinin ise denk bir bütçesi var bu anlamda teşekkür etmek lazım" dedi.

"İLLER BANKASINDAN 350 MİLYON PARA GELMİŞ"

Muharrem Tutuş, "İzmit Belediyesi'nde 2019'dan bu yana gözden geçirmek gerekirse, İlker Kazan'ın verdiği önergelerden belli. Bazı hesapların tamamen siyasi hesaplar üzerinden yapıldığını gördük. Araç alımlarıyla alakalı hesaplama yapılırken o dönemde meclise sunulan tabloda bu araçların bakım onarımı 7 milyon olarak kamuoyuna aktarılmıştı. Fakat bütçe ile alakalı sağlam bir bütçesi olan belediye olmasını isteriz. Her şeye rağmen iyi bir mali disiplini olan İzmit Belediyesi arzumuz. Bugün gelinen noktada iller bankasından belediyemize 350 milyon para gelmiş. Geriye dönüp baktığımızda yaklaşık 1 buçuk milyar para gelmiş.

"İÇLER ACISI BİR DURUM"

2023 yılının başında yaptığımız bütçe çalışmamızda İzmit Belediyesinin tahmini olarak yaptığı arsa satışlarından 16 milyon bir gelir sunulmuş. Gerçekleşen rakam şuana kadar 107 milyon arsa satışı yapılmış. Yani tahmini olarak bunun yüzde 700 fazlası kadar arsa satışı gerçekleşmiş. Arada yüzde 700 fark var. Tüm bunlara rağmen genel merkezden 1 buçuk milyar para geliyor. Arsa satışları hala yapılıyor borçların azalmış olması gerek. Borçlara da baktığımızda 5 kat arttığını görüyoruz. Bazı belgeler tam olarak elimizde olmasa da belediye şirketlerinin SARBAŞ ve BEKAŞ'a baktığımızda hepsinin mali durumu teptaklak. Toplamda İzmit Belediyesinin bütçesi ve iller bankasından geleni koyduğumuzda 3 Milyar TL harcama yapılmış. İçler acısı bir durum."

"YÜZYILIN BÜTÇESİ MİLYONLARCA AÇIK VERDİ"

Toplantıda söz alan Necat Çakır, "Bu dönemde enflasyonun yüzde yüz olduğu bir dönemde denk bir bütçe yapmak çok zor. Rakamlar çok değişken. Biliyorsunuz 17 Ekim'de Cumhurbaşkanı yardımcısı merkezi hükümetin bütçesinin sunumunu yaptı. 2.654 milyon bütçe açığı verdiklerini göreceksiniz. Bu açığın 1.254 milyon lirası sadece faiz ödemesi için. Bu dönemin gelirlerinin toplamı 8 tirilyon küsür olarak gelir hanesine yazdılar bütçe harcamalarına 11 tirilyon yazdılar. Bu bütçenin yüzyılın bütçesi olduğunu söylediler. Yüzyılın bütçesi 2.654 milyon açık verdi. İzmit Belediyesinin ise denk bir bütçesi var bu anlamda teşekkür etmek lazım.

TUTUŞ'A CEVAP

Nihayetinde bir işletmenin mali durumu hakkında konuşurken mali tabloları elinize almanız gerekir. Kaynaklarımızın nerede kullanıldığına bakmak lazım. Baktığımız zaman varlıklarımızda ciddi anlamda artış var. Dolayısıyla bu varlıklardaki toplam kısa vadeli ve uzun vadeleri düştüğünüz zaman müsvet bir sonuç var. Bu vesile ile bilanço tablosunun yeninden okunmasını Muharrem Tutuş üstada öneriyorum.

HÜRRİYET'E GÖNDERME

AKP Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü: 2023 yılının bütçesini kullanmakla birinci dereceden sorumlu olan Belediye başkanımız maalesef mecliste yok. Tahminde denk bütçe yapmak kolay ama uygulamada onları denkleştirmek önemli.

"VARLIKLARIMIZDAKİ ARTIŞ BORÇLARIMIZDAN FAZLA"

Ünlü'ye yanıt veren Dilek Yalçın: Belediyeler hizmet sektörü sizin borcunuz ne olursa olsun talepleri karşılamak zorundasınız. Yeri geldiğinde borçlanırsınız. Göreve geldiğimizden bu yana kadar sosyal projelere ağırlık verdik. Aşevi açtık, dezavantajlı mahallelerimizde gereken hizmeti sağladık, muhtarlık masalarımzıda personel verdik, Çınar Akademi var orada çok uygun fiyatlarda öğrenciler hizmet alıyor. Sanat merkezi'miz var orada öğretmenler porjelerle hizmet vermeye devam ediyor. Bilançomuz paylaşıldı borçlarımız çok artmadı. Varlıklarımızdaki artış borçlarımızdan fazladır" dedi.

"ENFLASYON ARTTI ARSA SATIŞI ARTTI"

Yalçın'ın ardından söz alan CHP Meclis Üyesi Devrim Bal: "İller Bankası artışı enflasyonla alakalı buradan gelen gelirlerde daha önce yapılandırma yapıldığı için. Arsa satışları ile ilgili ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yapılan devirler de var. Aslında bu hisse satışı. Arsa satışı olması gerekli çünkü enflasyon arttı. Bize devredilen borç 238 milyondu. Bugün İzmit Belediyesinin borcu 740 milyon TL. Biz göreve geldiğimizde borcun bütçeye oranı yüzde 80'iken bugün itibari ile yüzde 50. Hizmet edersin borç yapılır önemli olan sermaye artmış mı artmamış mı? Bizim varlıklarımız ciddi anlamda artmış. 532 milyondan 1 milyara varlığımız artmış. Öz sermayemiz 2019 yılına göre artmış. 685 milyon TL varlık artışımız var. BEKAŞ ve SARBAŞ ile ilgili, geçmişte muahlefet şerri vardı hiçbir bilgi alamamışız. Bugün Hayrettin Ünlü ne istediyse önüne geldi. SARBAŞ'ın borcu var ama asıl amacı hizmet etmek. Borca karşılık mal varlığını mı satıyor? Tamamen halka hizmet ediyor."

SARBAŞ VE BEKAŞ'TA YÖNETİMSEL PROBLEM VAR"

Son olarak söz alan Muharrem Tutuş: "Ben hiçbir zaman bir belediye arsa satamaz falan demedik. Tabi ki satılabilir. Arsa satılıp ne yapılıyor? Bir belediyemiz var o belediyenin geldiği tablolara baktım orada da arsa satışı yapılmış ama sıfır borç. SARBAŞ ve BEKAŞ'ta yönetimsel anlamda problemler var. Zaman zaman yerinde konuşuyoruz" dedi.