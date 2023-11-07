Uyuşturucuya mücadele hattını 1 buçuk yılda 163 bin kişi aradı

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde uyuşturucu madde kullanımına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı önergesinde şu sorular yer aldı:

“Ülkemizde bulunan bağımlılıkla mücadele rehabilitasyon merkezlerinin sayısı kaçtır?

2021 ve 2023 yıllan arasında faaliyete geçirilen bağımlılıkla mücadele rehabilitasyon merkezi sayısı kaçtır?

Ülkemizde bulunan bağımlılıkla mücadele rehabilitasyon merkezlerinin yatak kapasitesi ne kadardır?

2022 ve 2023 yılının ilk yansında ALO 190 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattından yardım alan kişi sayısı kaçtır?

2023 yılında madde bağımlılığı ile mücadele ve arınma adına hizmet vermesi için açılaması planlanan rehabilitasyon merkezi var mıdır, sayısı kaçtır?”

16 REHABİLİTASYON MERKEZİ VAR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde, bağımlılık tedavisinin sunulduğu merkezlerde tedavi sonrası takip ve rehabilitasyon programlarının da yürütüldüğünü belirterek, “Bununla birlikte; bağımlılık tedavisi gören hastaların, tedavi sonrası tekrar uyuşturucu madde kullanımım önlemeye ve sosyal hayata yeniden uyumlarını sağlamaya yönelik yapılandırılmış, uzun süreli rehabilitasyon programlarının yürütüldüğü 16 rehabilitasyon merkezi de hizmet vermektedir” dedi.

105 BİN KİŞİYE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamındaki bu merkezlerin sayısının artırılması ve ülke geneline yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Fahrettin Koca, “ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı tarafından 2022 yılı ve 2023 yılının ilk 6 ayında 163.741 çağrı karşılanmıştır. Bu çağrılar sonucunda 105.573 kişiye danışmanlık, hastane randevusu, izlem gibi çeşitli programlara alınarak destek sağlandı” diye konuştu.Bakan Koca, “Ülke genelinde bağımlılık alanında yürütülen tüm çalışmalara ilişkin veriler, her yıl yayımlanan ulusal uyuşturucu raporları ile kamuoyuna açıklanmaktadır” şeklinde bilgi paylaşımında da bulundu.

UYUŞTURUCU KULLANIMI KÖYLERE KADAR YAYILDI

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise uyuşturucu kullanımının son yıllarda büyük oranda arttığına dikkat çekerek, “Eskiden bazı büyükşehirlerde rastlanan uyuşturucu kullanımı, ilçelere, kasabalara ve hatta köylere kadar yayıldı. Ortaokullara kadar uyuşturucu kullanımının olduğu yönünde ihbarlar geliyor. Ülkemizde sosyal yapıyı önemli oranda bozan bu duruma karşı hem sağlık yönünden hem de idari ve adli yönden gerekli tüm tedbirler alınmalıdır” dedi.