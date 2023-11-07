07 Kas 2023 - 17:12- Asayiş G: 07 Kas 2023 - 19:41

Afgan sanık, öldürdüğü Ayşegül’e cinsel istismarda bulunmuştu! Abisinin mahkemedeki jiletli saldırısına hapis cezası!

Gebze ilçesinde, cinsel istismara uğrayan kız kardeşinin ölümüne ilişkin davanın duruşmasında, yabancı uyruklu sanığın tercümanını kesici aletle yaraladığı iddiasıyla yargılanan kızın ağabeyi, 8 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Afgan sanık, öldürdüğü Ayşegül’e cinsel istismarda bulunmuştu! Abisinin mahkemedeki jiletli saldırısına hapis cezası! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.A. ile taraf avukatları katıldı.^Duruşmada söz verilen sanık E.A. olay günü aklında saldırı gerçekleştirmek olmadığını, karşısındaki kişinin ciddiyetsiz tavırlarının ardından sanık olduğunu düşünerek saldırdığını söyledi. Nefsine hakim olamayarak saldırdığını ve pişman olduğunu belirten E.A. "Karşımda duran kişi çok ciddiyetsiz bir şekilde 'Ben yapmadım, yere düştü.' diye konuşuyordu. Salon gerildi annem ağlamaya başladı. O anki duygumu tarif edemem, jileti nasıl aldım, saldırdım bilmiyorum. Nevrim döndü, nefsime hakim olamadım. Onu sanık sandım. Yaptığımdan pişmanım." diye konuştu. Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi. Müşteki avukatı da sanığın ifadesinde aleyhe olan hususları kabul etmeyerek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak sanığın 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık hakkında, adli kontrol tedbiri ile yurt dışına çıkış yasağı kararı da uygulandı.​​​​​​​

- Süreç

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, A.A. isimli kız, 12 Temmuz 2021'de evinin yakınındaki ormanlık alanda yol kenarında ağır yaralı halde bulunmuş, yaklaşık 4,5 ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk otobüsünden indikten sonra evine doğru yürüyen kıza arkadan saldırdığı ve ormanlık alanda cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu M.A'yı (20) gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Eylül 2022'de görülen cinsel istismar davasının duruşmasında, savunma yapması için söz verilen sanık M.A. suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben öldürmedim, kendisi yere düştü" demiş, genç kızın ağabeyi E.A. sanığın savunmasını mahkeme heyetine aktaran tercüman İ.N'ye "Yalan söylüyorsunuz." diyerek cebinden çıkardığı kesici aletle saldırmıştı. Güçlükle durdurulan E.A, salondan çıkarıldıktan sonra gözaltına alınarak tutuklanmış, daha sonra ise tutuklulukta geçirdiği süre ve suç vasfının lehine değişme ihtimali göz önüne alınarak tahliye edilmişti. Olayda hafif yaralanan tercüman, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Mahkeme heyeti, olayın ardından duruşmayı ertelemişti.
# ceza, karar

07 Kas 2023 - 17:12 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.851.688 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Veli - işte afganlı bu BURAYA TECAVÜZ ETSİN DİYE GÖNDERİLMİŞ .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Kasım 19:47
01

Adnan - Onun bunun çocuğu Afganlar gelecek benim kardesimi tecavuz edip öldürecek sonra devletim bana ceza verecek. Lanet olsun böyle düzene.

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 07 Kasım 17:21
02

Kafam Karıştı - @Adnan 01 nolu yoruma cevabı: Valla Adnan kardeşim, çok haklısın. Zaten başka düzene de gerek yok! Yeter ki din kardeşlerimize zarar gelmesin.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 07 Kasım 17:32
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL