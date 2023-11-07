07 Kas 2023 - 18:00- Asayiş

Savcılıktan Dilan-Engin Polat soruşturmasında adli kontrol itirazı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın haklarında başlatılan soruşturmada, 4 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına savcılık itiraz etti.
Savcılıktan Dilan-Engin Polat soruşturmasında adli kontrol itirazı mask

Haklarındaki kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasının ardından, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen 4 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına savcılık itiraz etti.

KAYYUMLARI TMSF BELİRLEYECEK

Öte yandan Anadolu  Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat çifti ve yakınlarına ait 27 şirket için kayyum atanmasını talep etmişti. Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, 27 şirkete kayyum atanmasına karar vermişti.

Şirketlere atanacak kayyumları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) seçeceği bilgisine ulaşıldı. Belirlendiğinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılacağı öğrenildi.

Kaynak: sözcü
# ceza, karar, cumhuriyet, vergi

07 Kas 2023 - 18:00 - Asayiş

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