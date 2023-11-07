Savcılıktan Dilan-Engin Polat soruşturmasında adli kontrol itirazı

Haklarındaki kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasının ardından, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen 4 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına savcılık itiraz etti.
KAYYUMLARI TMSF BELİRLEYECEK
Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat çifti ve yakınlarına ait 27 şirket için kayyum atanmasını talep etmişti. Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, 27 şirkete kayyum atanmasına karar vermişti.
Şirketlere atanacak kayyumları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) seçeceği bilgisine ulaşıldı. Belirlendiğinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılacağı öğrenildi.
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.