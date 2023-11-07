Sultanorhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine kontrol için gittikleri tırın yanından kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Tırdan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
07 Kas 2023 - 18:25- Asayiş
TIR'dan akaryakıt çalan 2 şüpheli tutuklandı
Gebze ilçesinde tırdan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.