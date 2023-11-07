Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda yaşandı.Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yolcu otobüsü seyir halindeyken, taksicilerle kavga eden ve sinirle aracın önüne aniden atlayan Mert S.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mert S. yola savrulurken, olayın şokuna giren otobüs şoförü hemen araçtan inip yaralı gencin yardımına koştu. Yolcuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı gence olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikat başlattı. Hastaneye kaldırılan gencin taksicilerle yaşadığı tartışma sonrası kaçmak için otobüsün önüne atladığı öğrenildi.Öte yandan hastaneye kaldırılan Mert S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aracın yavaş gitmesi muhtemel bir facianın önüne geçti. Kaza anı araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
07 Kas 2023 - 18:47- Asayiş
Ölümüne kaçış kamerada...Az kalsın facia yaşanacaktı
Bursa’da tartıştığı taksicilerden kaçan genç, koşarak belediye otobüsünün önüne atladı. Yolcu dolu otobüsün şoförü ise aniden fren yaparak genci mutlak ölümden kurtardı. Başını otobüsün camına çarparak yere düşen genç kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı kameraya yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.