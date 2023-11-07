07 Kas 2023 - 18:58- Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konvoyu vuruldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ isimli bir örgüt saldırdı.
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konvoyu vuruldu mask

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna ateş açıldı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, 1 koruma vuruldu. Saldırıyı ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi.Batı Şeria'da Filistin güvenlik teşkilatı içinde örgütlü olduğu iddia edilen 'Ebu Cendel'in Oğulları' adlı örgüt, Mahmud Abbas'ın İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre vermişti.
# İsrail, Filistin

07 Kas 2023 - 18:58 - Dünya

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