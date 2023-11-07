Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna ateş açıldı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, 1 koruma vuruldu. Saldırıyı ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi.Batı Şeria'da Filistin güvenlik teşkilatı içinde örgütlü olduğu iddia edilen 'Ebu Cendel'in Oğulları' adlı örgüt, Mahmud Abbas'ın İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre vermişti.
07 Kas 2023 - 18:58- Dünya
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konvoyu vuruldu
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ isimli bir örgüt saldırdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.