Birçok bölge etkilenecek! İşte Kocaeli'de elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve saatleri...

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 8 Kasım Çarşamba günü 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler ve saatleri:
|53186
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1104., 1104. SK., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1118., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., CİHAN CD., EGLENCEDERE, EĞLENCEDERE CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD.
|08.11.2023
|09:30
|17:30
|53187
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI
|1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD.
|08.11.2023
|09:00
|17:00
|53195
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|AKSIGIN, AKSIĞIN, KAZANDERE, SERINDERE, SERİNDERE, TEPECIK, TEPECİK
|AKSIGIN MERKEZ MEVKII, AKSIĞIN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARMANSIRT MEVKII, HARMANSIRT MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MEVKII, KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, PARSIK MEVKII, PARSIK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINDERE MERKEZ MEVKII, SERINDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPECIK MERKEZ MEVKII, TEPECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|08.11.2023
|09:00
|17:00
|53213
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK, YENİ
|229. SK., 229/1., 229/1. SK., 260. SK., 261. SK., 261/2. SK., 302. SK., 312. SK., 312/1. SK., 312/2., 312/2. SK., 313. SK., 313/1. SK., 314. SK., 316. SK., 316/1. SK., 317. SK., 319. SK., 319/1., 319/1. SK., 321. SK., 323., 323. SK., 325., 325. SK., 326. SK., 327. SK., 328. SK., 329., 329. SK., 329/1. SK., 330. SK., 331., 331. SK., 347., 347. SK., 349., 349. SK., 351. SK., 5114/10., 5114/10. SK, 5114/10. SK., 5114/11. SK., 5114/5. SK., 5118/6. SK., 5137. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., BAĞLAR CD., CUMHURIYET, CUMHURIYET CD., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD.
|08.11.2023
|08:30
|16:00
|53225
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|ANADOLU, ARDA CD., AYDOGAN, AYTUĞ SK., BALCILAR, BEGONYA SK., BEYZADE, BEYZADE SK., BUKET SK., BÜLBÜL SK., CENNET SK., CEYLAN SK., DEMİR SK., DERELİ SK., DINÇ, DİNÇ SK., DUYGU SK., ERGUVAN SK., FETHIYE, GELINCIK, KARTOPU, KARTOPU SK., LALE SK., MELODİ, MELTEM SK., METIN OKTAY, METİN OKTAY CD., MEVLANA CD., MIMAR SINAN, MİMOZA SK., MUHSIN YAZICIOGLU, NAZMI BALCI, NAZMİ BALCI CD., ÖZBEK SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, ÖZLEM SK., PİRİ REİS CD., SEVDA SK., SÜLEYMAN DEMIREL, TÜRKCAN SK., ZAMBAK SK.
|08.11.2023
|01:00
|06:00
|53226
|KOCAELİ
|GEBZE
|PELİTLİ
|3257. SK, HARLAKBAYIRI SK.
|08.11.2023
|01:00
|06:00
|53227
|KOCAELİ
|GEBZE
|İNÖNÜ, PELITLI, PELİTLİ
|4415., 4415. SK, 4416, 4416., 4417., 4418, BEYNOVA SK., MERCAN SK., PELİTLİ YOLU CD., ŞANTİYE SK
|08.11.2023
|01:00
|06:00
|53238
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BABALI, ÇAMKONAK, ÇARŞI
|571., 587, ACAR SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AKÜZÜM SK., ATATÜRK CD., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYHAN SK., AYKUT SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI DENIZ, BABALI DOGA, BABALI GÖKÇE, BABALI KARANFIL, BABALI ZAMBAK, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BALKAN, BEREN SK., BESTE, BİRGÜL SK., CAN SK., CANAN SK., CEMAL ÇAMUR CD., CESUR SK., CUMHURİYET CD., ÇAM SK., ÇAMLICA SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇELİK SK., ÇIÇEKLI, ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇÖRTÜK, DAMLAR YANI SK., DENİZ SK., DERE SK., DERYA SK., DIKILI, DINÇER, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DİNÇER SK., DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., EMEL SK., EMRAH SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., FATİH SK., GARDENYA SK., GENÇ SK., GÖKÇE SK, GÖKÇE SK., GÖL SK., HALIS, HALİS SK., HİLAL SK., HİSAR SK., HÜSEYIN PEHLIVAN, HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, İZMİT CD., KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANPARA SK., KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARANFİL SK., KARATAŞ SK., KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN CD., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KUM ZAMBAGI, LALELİ SK., LEVENT SK., MENEKŞE SK., MERMER SK., MERVE SK., MEŞE SK., MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, OBRUK SK., OBRUK. SK., ONUR SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., OSMAN DENİZ SK., ÖZCAN. SK., ÖZDEMİR SK., ÖZDEN SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZGÜR SK., ÖZKAN SK., PAPATYA SK, PAPATYA SK., POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, REYHAN SK., SAKLI SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SENOL, SEYMEN SK., SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., SÜMBÜLCÜK, ŞENOL SK., ŞİRİN SK., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., Uavtede Yok, UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., VOLKAN SK., YAMAÇ SK., YEŞİL PINAR SK., YILMAZ SK., YİLDİZ, ZAFER SK, ZAFER SK., ZEYTİN SK.
|08.11.2023
|09:00
|17:00
|53240
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|AHU, AKDENIZ, AKIN SK., ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., ATILGAN SK., ATLAS SK., AVCI SK., BADEM SK., BAĞLARBAŞI CD., BAHAR SK., ÇAĞATAY SK., ÇİĞDEM SK., DAMLA SK., DİLARA SK., DOLUNAY SK., DORUK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ECE, ECE SK., ELİF SK., ELVAN SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FETİYE CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., GÜL SK., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., GÜVERCİN SK., GÜZEL SK., HAZAN SK., HÜSEYİN DEMİR CD., ILGAZ SK., IRMAK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KAMER SK., KANARYA SK., KASIMPATI SK., KONAK SK., KUMSAL SK., LEYLA SK., MERT SK., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NEHİR SK., NERGIS, NERGİS SK., NESLIHAN, NESLİHAN SK., ÖZCAN SK., ÖZEN SK., PIRILTI, POYRAZ SK., RÜZGAR SK., SEHER SK., SELMA SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SÜLEYMAN DEMİREL CD., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TEVFİK FİKRET CD., TURGUT ÖZAL CD., TURGUT SK., TURKUAZ SK., ULUÇ SK., ULUS, ULUS SK., UYGUN SK., YAGMUR, YAĞMUR SK., YAPRAK SK., YEŞİL SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK., ZÜBEYDE HANIM
|08.11.2023
|01:00
|06:00
|53244
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|CEMRE SK., ÇAGDAS, DADALOĞLU SK., FESLEĞEN SK., FEVZI ÇAKMAK, GAMSIZ SK., GELİNCİK SK., GÜNDOĞDU SK., HANIMELİ SK., IHLAMUR SK., ILGAZ, KUMRU SK., MANDIRA YOLU SK., MELEK SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK., SUSAM SK., ŞEHİT ABDULLAH ALİ CD., TUTKU SK., ZEYNEP SK.
|08.11.2023
|01:00
|06:00
|53278
|KOCAELİ
|İZMİT
|AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET, KARAABDÜLBAKI, SAPAKPINAR, SULTANIYE, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE, ZEYTİNBURNU
|5101. SK., 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105., 5105. SK., 5106., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5117. SK., 5118. SK., 5121. SK., 5122., 5122. SK., 5123. SK., 5124. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5129., 5129. SK., 5130., 5130. SK., 5131., 5131. SK., 5132. SK., 5133. SK., 5134., 5134. SK., 5135. SK., 5136. SK., 5138. SK., 5140. SK., 5142. SK., 5144. SK., 5145., 5145. SK., 5146., 5146. SK., 5147., 5151., 5152., 5153., 5154, AMBARCI KÖYÜ YOLU SK, BENT SK., CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK., ÇİFTLİKLER YOLU SK., DEĞİRMEN YOLU, DEĞİRMEN YOLU SK., IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KAPAKLI YOLU, KAPAKLI YOLU SK., KARAABDÜLBAKI MERKEZ MEVKII, KARAABDÜLBAKİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD., ÖZSOY AĞRASI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KONUTLAR MEVKII, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, PİR AHMET YOLU SK., SAPAKPINAR MERKEZ MEVKII, SAPAKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YELKEN KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, YENI YERLESIMLER MEVKII, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ KÜME EVLER
|08.11.2023
|09:00
|16:00
|53288
|KOCAELİ
|KARTEPE
|NUSRETİYE
|TEPELİ SK.
|08.11.2023
|09:00
|17:00
|53290
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE
|ALİ EFENDİ SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., ELVEDA SK., RUMELI, SARMASIKLAR, SIRINAGA, TURCAN, TURCAN SK., UZUN YOL SK.
|08.11.2023
|09:00
|17:00
|53351
|KOCAELİ
|İZMİT
|ALİKAHYA ATATÜRK, ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE, GÖKÇEÖREN, MECİDİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARICAALİ, SULTANIYE, SULTANİYE, TOPÇULAR, YASSIBAG, YASSIBAĞ
|BAYHAN SK., CÖMERT SK., ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUBUKLUBALA, GÜNEYSU CD., HACI İSHAK SK., HAYRETTIN UZUN, HAYRI BULUT, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KISLA MEVKII, MUSTAFA ZENGIN, MUZAFFER GÜRKAN CD., ORHANIYE, ORHANİYE CD., ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZGÜN VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, PINAR SK., SULTANBABA CD., SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE MEVKII KÜME EVLER, TEKKE MEVKİİ, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOYGAROGLU MEVKII, TOYGAROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER
|08.11.2023
|14:00
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