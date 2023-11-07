Kocaeli uzun yıllar yaşayan ve Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Filistinli Suheyl Abushaban, kısa bir süre önce ülkesine geri döndü. Ailesinin yanına giden Filistinli genç, İsrail saldırısında annesi ile birlikte hayatını kaybetti. Abushaban'ın okuldan mezun olduktan sonra öğretmenlerine, "Biz şehit olmaya gidiyoruz" dediği öğrenildi. Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Suheyl Abushaban için bugün gıyabi cenaze namazı kıldı. Arkadaşları ve öğretmenleri yaşanan kayıptan ötürü üzüntülü olduklarını dile getirdi.Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi sosyal medyadan paylaştığı yazıda, "Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Filistin kökenli mezun öğrencimiz Suheyl Abushaban ve annesi, katil İsrail'in bombalarıyla şehit düşmüşlerdir. 'Hocam biz şehit olmaya gidiyoruz' diyerek ayrılmışlardı ve öyle de oldu. Mevla'm şehadetlerini kabul eylesin. Okulumuz öğrencileri ile öğle namazına müteakiben gıyabi cenaze namazı kılınmıştır. Rabbim geride kalan yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin" denildi.
07 Kas 2023 - 20:53- Gündem Güncelleme: 07 Kas 2023 - 20:56
Kocaeli'de okuyan İmam Hatip öğrencisi Filistinli Genç, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Kocaeli'de imam hatip lisesinden mezun olduktan sonra ailesinin yanına Filistin'e dönen genç, İsrail saldırısında annesiyle birlikte hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Pronectus - ALLAH RAHMET EYLESİN....Yazık Oluyor bu Masum Halka...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.