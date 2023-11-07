Türkiye'nin En İyi Öğrenci Şehirleri Açıklandı

Yabancı dil öğrenme platformu Preply, üniversite öğrencilerine kucak açan şehirlerle ilgili incelemesini yayımladı. 81 ilin ulaşım, sosyal olanaklar, kültürel etkinlikler, bölge halkının öğrencilere tutumu, suç oranları, yaşama maliyetleri gibi kriterlerle, öğrenciler tarafından değerlendirildiği üniversite için en iyi şehirler bulguları dikkat çekti.

Eskişehir zirvede!

Araştırma bulgularına göre yıllardır süre gelen “öğrenci şehri” ünvanını rakamlarla da kanıtlamayı başaran şehir, Eskişehir oldu. Anadolu, Eskişehir Osmangazi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi gibi üç önemli üniversiteye ev sahipliği yapan Eskişehir, bir Avrupa kentini aratmayan havasıyla öğrencilerin en çok memnuniyet duyduğu şehir olmayı başardı. Üniversite öğrencilerinin not sistemine göre puanlandırılan Eskişehir, 91 ortalama ve A+ notuyla öğrencilerden geçer not aldı. Eskişehir’i sırasıyla Ankara, Çanakkale, Aydın, Muğla, Antalya, Samsun, İstanbul Anadolu Yakası ve Manisa izledi. Çalışma kapsamında, öğrencilerin 27 şehirden memnun olduğu, 38 şehirde ise memnuniyetin olmadığı görüldü.

Tercih edilen şehirler öğrencileri hayata hazılanıyor

Türkiye’nin en öğrenci dostu 10 şehri arasında Ankara, Antalya ve İstanbul Anadolu Yakası’nın dışında çoğunlukla kıyı bölgelerine yakın, ılıman iklime sahip az nüfuslu şehirler öne çıktı. Öğrencilerin üniversite için tercih ettikleri şehirlerde yalnızca yüksek öğrenim görmediklerini, aynı zamanda hayata hazırlandıklarını, kalıcı arkadaşlıklar edindiklerini ve yetişkinliğe ilk adımlarını attıklarını dile getiren İngilizce online kurs sunan Preply’nin Avrupa Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, “Üniversite tercihlerinde şehirlerin sunduğu olanaklar tam da bu sebeple önemli. Şehirlerin, yerel yönetim düzeyinde öğrenci mobilitesini teşvik etmesi ve öğrencilerin serbest zamanlarında yararlı aktivitelere yönelebilmesi için uygun ortamı sunması gerekiyor. Öğrencilerin serbest zaman aktiviteleri de şehirlerin doğasına, kültürüne, iklimine, sosyal olanaklarına göre şekilleniyor. Örneğin İstanbul gibi büyük ve kültürel eşitlilik sunan illerde öğrencilerin kültür sanat aktivitelerine erişimi görece daha kolayken, plaj kentlerinde su sporları öğrencilerin hobisine dönüşüyor” dedi.

Öğrenciliğin de başkenti: Ankara

Sevenin çok sevdiği, sevmeyenin ise hayat boyu uğramaktan çekindiği Ankara, Türkiye’nin başkenti olmasının yanı sıra, öğrenci hayatı için de bir başkent olma özelliği taşıyor. Bilkent, Hacettepe, Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi Türkiye’nin köklü üniversitelerine ev sahipliği yapan Ankara, kampüs kültürünün tüm kente sirayet ettiği bir ortam sunuyor. Ankara, planlı mimarisiyle yatay genişleyen bir şehir olarak, öğrencilerin zorlanmadan barınabilecekleri yaşam alanları da sunuyor.

“Bu şehirlerde dikkat dağıtıcı unsurlar yok”

Daha kariyer odaklı, nitelikli eğitimler sunan, karasal iklimin hakim olduğu Eskişehir ve Ankara gibi şehirlerde öğrenciler öğrenme süreçlerine online ortamda da devam edebiliyor. Dikkat dağıtacak unsurların sınırlı olduğu bu şehirler, Preply’nin de en sık tercih edildiği şehirler arasında konumlanıyor. Konuşarak İngilizce öğrenme başta olmak üzere dil pratiklerini ilerleterek kariyerlerine ve gelecek yaşamlarına yatırım yapmak isteyen öğrenciler, dil yetkinliklerini ana dili İngilizce olan öğretmenlerle geliştirebiliyor. Preply online yabancı dil eğitimi konusunda birkaç adım daha ileri gitmek isteyen öğrencilere online İngilizce, online Almanca kursu ve, online Fransızca kurslarıyla destek oluyor.