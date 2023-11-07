07 Kas 2023 - 21:39- Asayiş

Kütahya-Kocaeli seferinde şok görüntüler! Şoför yolcuyu dövdü!

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir otobüs firmasının şoförü yolcuya saldırdı.
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Bilinmeyen bir otobüs firmasının Kütahya-Kocaeli yolculuk seferinde şoför, muavinin müşterinin ineceği yeri söylemesine rağmen duymaması ve indirmemesi sonucu aralarında kavga çıktı.Duruma sinirlenen yolcu, muavin ve şoför arasında kavga çıktı.Kaptanın yolcuya ağır ithamlarda bulunduğu iddia edilen olayda vatandaş otoban yol kenarında araçtan indirilerek dövüldü.

Kaynak: ODATV

07 Kas 2023 - 21:39 - Asayiş

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