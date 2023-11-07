Büyükşehirden alkol ve madde bağımlılığıyla mücadelede önemli adım!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Alkol ve madde bağımlılığıyla mücadelede önemli adımlar atıyoruz! Bağımsız Yaşam Derneği ile yaptığımız protokol çerçevesinde Tazelenme Merkezi’ni kurduk. Merkezimiz, alkol ve madde bağımlılığı olan bireylerin sosyal risklerini azaltmaya yönelik faaliyetler yürütmektedir. 2023 Ocak ayında yatılı danışan kabulüne başladığımız merkezde, Bireysel ve Grup Psikoterapileri, Psiko- Eğitim oturumları, 12 Basamaklı İyileşme Programı, Manevi Değerler Eğitimi, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler ile Aile Eğitimleri gibi hizmetler sunuyoruz. 20 danışan kapasiteli merkezlerimizde, psikolog, sosyal çalışmacı, değerler eğitmeni ve iyileşme danışmanları ile 3 ay boyunca eğitimleri yakından takip ediyoruz. Ocak ayından bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde 120 danışanımızı tekrar hayata bağladık. Bu akşam Tazelenme Merkezimizde eğitimlerini tamamlayan 6 evladımız ve kıymetli aileleriyle mezuniyet törenlerine katıldık.Evlatlarımıza yeni hayatlarında mutluluklar diliyorum. Onların hikayeleri, umut dolu bir geleceğe adım atmanın mümkün olduğunu gösteriyor.Bağımlılıkla mücadeledeki çabalarımızda, her bireyin yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Eğer birilerinin hayatına dokunmak istiyorsanız, lütfen iletişime geçin!"