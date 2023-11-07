07 Kas 2023 - 23:17- Asayiş G: 07 Kas 2023 - 23:19

Marmara’da korkutan deprem

Marmara Denizi'nde saat 23.05'te yerin 4.3 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve birkaç kentte hissedildi.

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Marmara’da korkutan deprem mask

Marmara Denizi’nde deprem oldu. AFAD verilerine göre, Marmara Denizi’nde saat 23.05’te deprem meydana geldi. Yerin 4.3 kilometre derinliğindeki deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

KANDİLLİ: DEPREM 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin Balıkesir Erdek’te, yerin 8.3 kilometre derinliğinde ve 4.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
# Deprem, marmara

07 Kas 2023 - 23:17 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
01

Kuram - Ne demiştim Bugün O hava var diye Aynı hava son avcılar depremin de hissedildi dikkat

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 08 Kasım 00:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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