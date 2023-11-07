07 Kas 2023 - 23:59- Siyaset

Meclis’te sandalye dağılımı değişti

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun AKP'ye katılmasının ardından Meclis'teki sandalye dağılımı değişti.

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Meclis’te sandalye dağılımı değişti mask

İYİ Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu’nun  AKP’ye katılmasının ardından, İYİ Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 43’e gerilerken, AKP’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 264 oldu.

TBMM’deki sandalye dağılımı şöyle;

Adalet ve Kalkınma Partisi – 264

Cumhuriyet Halk Partisi – 130

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi – 57

Milliyetçi Hareket Partisi – 50

İYİ Parti – 43

Saadet Partisi – 20

Demokrasi ve Atılım Partisi – 15

Yeniden Refah Partisi – 5

Türkiye İşçi Partisi – 4

Hür Dava Partisi – 4

Demokrat Parti – 3

Emek Partisi – 2

Demokratik Bölgeler Partisi – 1

Demokratik Sol Parti – 1

Bağımsız Milletvekili – 1
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07 Kas 2023 - 23:59 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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