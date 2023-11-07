Meclis’te sandalye dağılımı değişti

İYİ Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu’nun AKP’ye katılmasının ardından, İYİ Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 43’e gerilerken, AKP’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 264 oldu.
TBMM’deki sandalye dağılımı şöyle;
Adalet ve Kalkınma Partisi – 264
Cumhuriyet Halk Partisi – 130
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi – 57
Milliyetçi Hareket Partisi – 50
İYİ Parti – 43
Saadet Partisi – 20
Demokrasi ve Atılım Partisi – 15
Yeniden Refah Partisi – 5
Türkiye İşçi Partisi – 4
Hür Dava Partisi – 4
Demokrat Parti – 3
Emek Partisi – 2
Demokratik Bölgeler Partisi – 1
Demokratik Sol Parti – 1
Bağımsız Milletvekili – 1
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.