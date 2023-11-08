08 Kas 2023 - 00:01- Siyaset

AKP’de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti

AKP, yerel seçim için aday başvurularını 9-17 Kasım'da alacak, 19 Kasım'da elektronik ortamda temayül yoklaması yapacak.

Anadolu Ajansı
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AKP’de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti mask

AKP’nin 31 Mart 2024’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen başladı.

Bu kapsamda AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK’ye yetki verdi. Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.

PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

Takvime göre, 9 Kasım Perşembe başlayacak aday başvuruları 17 Kasım’da sona erecek.

Temayül yoklaması 19 Kasım’da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak.
# yerel seçim, aday, AKP, karar

08 Kas 2023 - 00:01 - Siyaset

Muhabir  Anadolu Ajansı

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