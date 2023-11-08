AKP’de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti

AKP’nin 31 Mart 2024’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen başladı.
Bu kapsamda AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK’ye yetki verdi. Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.
PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR
Takvime göre, 9 Kasım Perşembe başlayacak aday başvuruları 17 Kasım’da sona erecek.
Temayül yoklaması 19 Kasım’da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.