KSO Oda Orkestrası Atatürk’ün sevdiği şarkıları yorumladı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü münasebetiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Geleneksel hale gelen Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri’ Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri başta olmak üzere çok sayıda katılımcı konsere yoğun ilgi gösterdi

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Konser öncesi katılımcılar Necmettin Özçelik’in özel koleksiyonunda bulunan Atatürk’e ait fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdiler. Ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyeleri Tuğçem Kar ve Gülşah Sönmez, Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası ile birlikte Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Bir Fırtına Tuttu Bizi, Manastır Türküsü, Aman Doktor, Çalın Davulları, Dayler Dayler, Kırmızı Gülün Alı Var gibi Atatürk’ün sevdiği pek çok şarkının seslendirildiği konserin sonunda seyirciler Oda Orkestrası ve solistler Tuğçem Kar ile Gülşah Sönmez’i dakikalarca ayakta alkışladı. Konser hep bir ağızdan İzmir Marşı’nın seslendirilmesi ile sona erdi.